Die Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter», Link öffnet in einem neuen Fenster ist im September 2016 zustande gekommen. Die SVP fordert einen Vorrang des Verfassungsrechts der Schweiz vor dem internationalen Völkerrecht. In seiner Botschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster an das Parlament empfiehlt der Bundesrat eine Ablehnung.