Den Bezug zum Wald während der Pandemie sei in einer anderen Studie untersucht worden – mit interessanten Resultaten, sagt Michael Reinhard: «Während der ersten Welle sind die Leute aus urbanen Gebieten vor allem in der Deutschschweiz deutlich mehr in den Wald gegangen.» Diesen Trend habe man in der Westschweiz und im Tessin nicht gesehen.

Dort waren die Auswirkungen der Pandemie deutlich schlimmer, «weshalb die Leute wohl nicht einmal mehr nach draussen gingen.» Auch in den ländlicheren Regionen sei die Bevölkerung nicht häufiger in den Wald gegangen als vor der Pandemie. «Sie haben allgemein mehr Raum», so Reinhard.