Die Heilsarmee bietet keine Konversionstherapien an. Sie lehnt diese ab und verwahrt sich in aller Form gegen den falschen Eindruck, den das SRF mit der «versteckten Kamera» in diesem Fall zu wecken versucht. Der Reporter hat unter Vorspielung einer falschen seelischen Not («homosexuelle Neigungen») uns um Seelsorge gebeten und diese erhalten. Hätte sich der Reporter als Homosexueller geoutet und den Wunsch geäussert, diese ausleben zu wollen, wäre unser Seelsorgeteam anders vorgegangen als im Film dargestellt.



Die Heilsarmee ist in der Schweiz seit fast 140 Jahren tätig. Neben der Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit bietet das Kirchliche Werk Hilfesuchenden auf deren Wunsch hin auch Seelsorge an. Die Seelsorge erfolgt nach klaren Grundsätzen, von denen wir keine Abweichung tolerieren. Unsere Seelsorge-Standards anerkennen die Gleichwertigkeit ALLER Menschen, drängen niemandem eine Überzeugung gegen den eigenen Willen auf, respektieren die Würde und die Entscheidungsfreiheit des Menschen, erlauben weder Manipulation noch Machtmissbrauch, sehen den Menschen als Ganzes und mit all seinen diversen Bedürfnissen, basieren auf vorhandenen Kompetenzen und ist sich deren Grenzen bewusst.