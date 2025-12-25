Die Gemeinde ist mit dem neuen Verkehrssystem zufrieden. Sie führte es im September 2025 ein. Nun will sie aber noch weniger Autos in den Quartierstrassen.

Die Durchfahrtskontrollen in Birsfelden BL zeigen Wirkung: «Der Verkehr auf den Quartierstrassen hat sich im Durchschnitt um 25 Prozent reduziert», sagt Gemeinderätin Desirée Jaun. Sie nennt damit erstmals Zahlen, wie stark sich der Verkehr verringert hat. «Das System wirkt», bilanziert sie.

Legende: Wer weniger lange als 15 Minuten im Quartier bleibt, hat die Strasse wohl als Ausweichroute benutzt, so die Gemeinde Birsfelden. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Derzeit verteilt die Gemeinde etwa 70 Durchfahrtsbussen pro Tag. Es gibt also weiterhin Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich nicht an die neuen Verkehrsregeln halten.

Wie das System funtioniert Box aufklappen Box zuklappen Die Automatische Durchfahrtskontrolle (ADK) funktioniert mit Kameras. Diese registrieren die Kontrollschilder der Autos, die in eine Quartierstrasse fahren, die der ADK unterliegt. Gleiches gilt, wenn das Auto das Gebiet wieder verlässt. So bemerkt das System sofort, wer nur kurz (konkret weniger als 15 Minuten) im Gebiet war, die Quartierstrasse also nur zur verbotenen Durchfahrt nutzte. Wer eine Berechtigung hat oder länger in einem ADK-Gebiet bleibt, bekommt keine Busse.

Zu Beginn des neuen Regimes im September waren es allerdings deutlich mehr: etwa 1000 täglich, manchmal auch doppelt so viele. Die Gemeinde machte schweizweit Schlagzeilen. Zum einen, weil sie mit den Durchfahrtsbussen nicht nur den Verkehr reduzierte, sondern auch viele Einnahmen generierte. Zum andern, weil sich weitere Gemeinden für das neue System in Birsfelden interessierten.

29'000 Bussen ausgestellt Box aufklappen Box zuklappen Seit Einführung des neuen Systems am 1. September 2025 hat Birsfelden 29'000 Durchfahrtsbussen ausgestellt. 62 Prozent davon wurden bereits bezahlt. Zuerst haben sich durchschnittlich 1000 Personen pro Tag nicht an das neue Durchfahrtssystem gehalten und eine Busse kassiert. Bereits in der ersten Hälfte Oktober waren es mit etwa 450 noch knapp halb so viele. In der zweiten Hälfte Oktober waren es noch 167 und derzeit sind es etwa 70 täglich.

Das Geld sei nie der Grund für die Durchgangskontrollen gewesen, betont Jaun. Viel mehr habe man die Quartiere vom Verkehr befreien wollen. Und das sei gelungen, auch wenn noch mehr möglich sei. «Es sind immer noch zu viele Bussen.»

Es herrschte das nackte Chaos auf der Verwaltung.

Von dieser medialen Präsenz, den vielen Bussen sowie deren Folgen ist die Gemeinde überrumpelt worden. «Es herrschte das nackte Chaos auf der Verwaltung», erzählt Gemeindeverwalter Martin Schürmann. «Wir mussten Zusatzpersonal anstellen.»

Legende: Die Autonummern werden automatisch erfasst. Man habe deswegen den Datenschutz in die rechtlichen Abklärungen zum System der automatischen Durchgangskontrolle einbezogen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Birsfelden habe mit 20 bis 25 Bussen pro Tag gerechnet. «In den schlimmsten Zeiten» habe man aber bis zu 2000 Bussen pro Tag ausgestellt.

Gebüsste seien zudem zahlreich auf der Gemeindeverwaltung erschienen. Sie hätten Ausreden und Erklärungen vorgebracht, um die Busse nicht bezahlen zu müssen. In den meisten Fällen zog Birsfelden die Bussen aber nicht zurück.

Justiz muss sich drum kümmern

Zehn Gebüsste wollen die Busse jedoch partout nicht akzeptieren. Nun sind die Fälle bei der Staatsanwaltschaft. Desirée Jaun schaut dieser Situation gelassen entgegen. «Wir haben das umfassend rechtlich prüfen lassen, bevor wir das neue Regime eingeführt haben.»

Wer in Birsfelden wohnt, ist von den Regelungen übrigens nicht betroffen. Auch solche, die beruflich in die Quartierstrassen müssen, dürfen diese weiterhin passieren – auch wenn sie weniger als 15 Minuten im Quartier verweilen.