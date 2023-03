Isabel Garcia wechselte kurz nach den Wahlen zur FDP. Ein Vorstoss im Zürcher Kantonsrat will solche Fälle neu regeln.

Mit ihrem Parteiwechsel löste die Zürcher Kantonsrätin Isabel Garcia eine Empörungswelle aus. Nur elf Tage nach den Parlamentswahlen verliess sie die Grünliberalen und schloss sich der FDP an. In den sozialen Medien wird Garcia seither angefeindet, Strassenplakate betiteln sie als «Antidemokratin». Mit ihrem Vorgehen betrüge sie die Wählerinnen und Wähler, kritisieren politische Stimmen.

Jetzt soll ein Vorstoss im Zürcher Kantonsrat solche Parteiwechsel kurz nach den Wahlen verhindern. «Grundsätzlich geht es uns um Gerechtigkeit», sagt der Erstunterzeichner, EDU-Kantonsrat Hans Egli. «Denn in erster Linie hat die Partei den Sitz erobert und nicht die Person.»

Parteiwechsel als prägende Erfahrung

Der Vorstoss bezieht sich auf die Zeit zwischen der Wahl und dem Beginn der neuen Amtsperiode. Wechselt ein Kantonsrat oder eine Kantonsrätin während dieser Wochen das Lager, soll der Sitz bei der ehemaligen Partei bleiben.

Ein Ersatzkandidat oder eine Ersatzkandidatin würde nachrücken. Schon heute ist diese Praxis üblich: Wenn ein Kantonsrat oder eine Kantonsrätin beispielsweise vor Amtsantritt zurücktritt, stirbt oder den Wohnort wechselt.

Legende: Gewählt für die Grünliberalen, jetzt bei der FDP: Isabel Garcias Entscheid löst heftige Diskussionen aus. Keystone/Christian Beutler

Doch weshalb stammt der Vorstoss aus der Feder der EDU, die vom Fall Garcia indirekt profitiert? Durch den Wechsel gewinnt der bürgerliche Block aus SVP, FDP, Mitte und EDU im Zürcher Kantonsrat nämlich an Stärke. Die sogenannte Klima-Allianz aus SP, Grünen, Grünliberalen, EVP und der Alternativen Liste verliert ihre knappe Mehrheit. Es kommt zu einer Pattsituation.

Wir waren vor vier Jahren von einem ähnlichen Vorgehen betroffen.

Egli begründet den Vorstoss mit einer Erfahrung vor vier Jahren. Damals verliess eine gewählte Politikerin nur drei Wochen nach den Wahlen die EDU für die SVP. «Schon damals fanden wir dieses Vorgehen falsch», sagt Egli. «Jetzt waren wir wieder mit der gleichen Frage konfrontiert.» Das Gefühl von Ungerechtigkeit sei geblieben.

Grüne sind skeptisch

Egli rechnet im Kantonsrat mit einer breiten Unterstützung. Schliesslich könne ein solcher Parteiwechsel jedes Lager treffen. Gerade die Grünen, die Isabel Garcia so stark kritisierten wie wohl keine andere Partei, zeigen sich jetzt aber skeptisch. «Grundsätzlich finde ich es zwar gut, wenn man über eine gesetzliche Regelung nachdenkt», sagt Selma L'Orange Seigo.

Wir wollen nicht in der Hitze des Gefechts einen Vorstoss basteln.

Doch die Co-Präsidentin der Grünen Kanton Zürich ist überzeugt, dass mehr Zeit und weitere Abklärungen nötig seien. «Der Vorstoss bezieht sich jetzt auf die Zeit vor Legislaturbeginn. Wechselt jedoch jemand erst am Tag danach die Partei, haben wir eine ähnliche Situation.» Hier müsse man sich in Ruhe überlegen, welche Regelung sinnvoll sei.

Die Grünen werden den EDU-Vorschlag nun prüfen. Einen eigenen Vorstoss haben sie noch nicht lanciert. Für Selma L'Orange Seigo ist es «in der Hitze des Gefechts» der falsche Zeitpunkt.