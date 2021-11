In der Schweiz wird Ivermectin bei Tieren vor allem gegen Würmer und Ektoparasiten eingesetzt. Ektoparasiten leben auf oder in der Haut oder auf dem Fell. «Ivermectin verursacht eine schlaffe Lähmung bei diesen Würmern, Spinnentieren und Insekten. Es stört in den Nervenzellen die Reizleitungen. Die Nervenzellen leiten dann die Reize nicht mehr weiter. So lähmt es diese Parasiten und sie sterben», erklärt Patrizia Andina. Sie ist spezialisiert auf Wiederkäuer.

In der Schweiz gibt es Tierarzneimittel mit diesem Wirkstoff unter anderem für Pferde und Esel. «Bei Säugetieren setzt man es vor allem gegen Rundwürmer und Fadenwürmer ein, aber auch gegen Hautparasiten wie Milben oder Läuse, die Blut saugen und in die Haut eindringen. Beim Schaf haben wir auch Medikamente. Da ist es vor allem wichtig, weil sie manchmal blutsaugende Magenwürmer haben.» Es wirkt nicht gegen Bandwürmer und Leberegel.