Die Rega hat beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) das Baugesuch für ihren neuen Hauptsitz eingereicht.

Die Rettungsflugwacht plant, von Zürich nach Kägiswil in Obwalden zu ziehen.

Rund 200 Angestellte müssen ihren Arbeitsplatz wechseln.

Nun macht die Rega ernst mit ihren Plänen, ihren Hauptsitz vom Flughafen Zürich nach Obwalden zu verlegen. Sie hat am Donnerstag beim BAZL ein Baugesuch für einen neuen Hauptsitz auf dem früheren Militärflugplatz Kägiswil eingereicht, wie die Rega mitteilt.

200 Menschen müssen Arbeitsort wechseln

In Kägiswil möchte sie ihre nationale Luftrettungszentrale, ihre Verwaltungseinheiten, den Hauptsitz der Alpinen Rettung Schweiz sowie den Unterhaltsbetrieb der Helikopterflotte ansiedeln, also quasi die Helikopter-Garage. Mit dem Umzug von Zürich nach Obwalden müssen rund 200 Angestellte ihren Arbeitsort wechseln.

Betroffen wären etwa Helikoptermechanikerinnen, Einsatzleiter oder Mitarbeiterinnen der Buchhaltung. Mediensprecher Adrian Schindler sagt: «Es ist das Ziel der Rega, dass wir möglichst viele Mitarbeitende behalten können.»

Zur Einreichung des Baugesuchs sagt Schindler: «Das ist ein wichtiger Schritt in diesem Projekt.» Nun liege der Ball beim BAZL. Das Amt müsse beispielsweise prüfen, ob die Umweltvorgaben eingehalten und die Sicherheitsanforderungen gewährleistet werden.

Umnutzung noch nicht bewilligt

Ebenfalls muss der Bund über die Umnutzung des ehemaligen Militärflugplatzes entscheiden. Das Areal soll in ein ziviles Flugfeld umgewandelt werden – eine zentrale Voraussetzung, damit die Rega ihre Helikopter in Kägiswil landen und warten kann.

Ist es für die Rega kein Risiko, mit ihrem Baugesuch bereits Nägel mit Köpfen zu machen, bevor dieser Entscheid gefallen ist? Schindler verneint und sagt, die Rega habe positive Signale erhalten und könne auf die Unterstützung der Gemeinde und des Kantons zählen. «Wir spüren, dass man ein grosses Interesse hat, dass die Rega nach Kägiswil zieht.»

Ambulanz-Jets bald in Bern stationiert?

Noch offen sei, wo die drei Ambulanz-Jets stationiert werden. Zuletzt war von zwei möglichen Standorten die Rede: eine andere Parzelle des Flughafens Zürich oder der Flughafen Bern-Belp.

Legende: Wo die Jets der Rega künftig stationiert werden sollen, ist noch nicht klar. KEYSTONE/POOL/Michael Buholzer

Ihren bisherigen Hauptsitz am Flughafen Zürich muss die Rega bis spätestens Ende 2030 räumen. Dies, weil ihre Hangars einem neuen Rollweg im Weg stehen. Ausserdem braucht die Rega mehr Platz.