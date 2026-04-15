Wo es die Zuzüger aus dem Ausland hinzieht und wie sie wohnen

Zuzüger aus dem Ausland wohnen enger

Wie wohnen die Zuzügerinnen und Zuzüger? Auch das verraten die Daten. Menschen, die aus dem Ausland in die Schweiz ziehen, ähneln in vielerlei Hinsicht Umzügerinnen und Umzügern, die innerhalb der Schweiz den Wohnort wechseln: Sie sind im Schnitt Anfang 30 und ziehen meist in ein Mehrfamilienhaus.

Es zeigen sich jedoch Unterschiede, die sich unabhängig davon beobachten lassen, ob es sich um städtische, ländliche oder dazwischenliegende Gemeinden handelt: Zuwanderinnen und Zuwanderer wohnen generell auf engerem Raum als inländische Umzüger. Das betrifft sowohl die absolute Wohnfläche als auch – noch deutlicher – die Fläche pro Person.

Gezeigt sind hier die durchschnittlichen Werte für Zuzüger in städtisches Gebiet – hierhin ziehen knapp 80 % aller ausländischer und über 60 % der inländischen Zuzüger. Auf dem Land und im periurbanen Raum sind die Wohnungen im Durchschnitt grösser, doch die Unterschiede bleiben.

Ausnahme Genferseeregion

Gemeinden, in denen die Zugezogenen aus dem Ausland pro Kopf mehr Wohnfläche haben als die inländischen, sind selten. Eine Ansammlung davon gibt es in der Genferseeregion in kleineren, luxuriösen Vororten Genfs – die Diplomatenstadt selbst gehört jedoch nicht dazu.

Besonders wenig Fläche pro Person haben die Zugezogenen aus dem Ausland dagegen häufiger in kleinen Deutschschweizer Gemeinden in der Nähe von Industriearbeitsplätzen.

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Sendungshinweis Rundschau: Die Schweiz vor der 10-Millionen-Frage Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Die Schweiz wächst – schneller als viele andere europäische Länder. Jedes Jahr kommen zehntausende Menschen neu dazu. Das bringt Wohlstand und Arbeitskräfte. Aber auch volle Züge, steigende Mieten, Kriminalität und das Gefühl: Es wird enger. Wer profitiert vom Wachstum? Wer nicht? Die «Rundschau» trifft Menschen, die in die Schweiz kommen, einen SVP-Unternehmer, der vom Boom profitiert und trotzdem warnt, und besucht ein Spital, das ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland gar nicht bestehen könnte. Ausstrahlung: Mittwoch, 15. April 2026, 20.10 Uhr, SRF 1 und Play SRF.

Daten und Auswertung Box aufklappen Box zuklappen Die Daten stammen aus der Umzugsstatistik des Bundesamtes für Statistik. Sie bezieht sich auf die ständige Wohnbevölkerung, die als Privathaushalt in einem Gebäude mit Wohnnutzung lebt. Die Umzugsstatistik bildet deshalb nicht die gesamte Bevölkerungsentwicklung einer Gemeinde ab. Diese wird durch weitere Veränderungen an der ständigen Wohnbevölkerung beeinflusst, wie etwa Todesfälle, Geburten und Übertritte aus der nichtständigen Wohnbevölkerung in die ständige Wohnbevölkerung. Die Analyse erfolgte durch SRF Data. Analysiert wurden Daten aus den Jahren 2013 bis und mit 2024. Wo nicht anders angegeben beziehen sich die Zahlen auf die Durchschnittswerte. Bei der Zahl Umzüge wurden die Daten auf ganze Personen gerundet. Auf Grund der Rundungen kann es zwischen einzelnen Darstellungen zu Abweichungen kommen. Aus welchem Land die Zuzüge aus dem Ausland kommen, verraten die Daten nicht. Visuell werden annäherungsweise die Nationalitäten verwendet, um die Richtung des Zuzugs zu illustrieren. Die Darstellungen der Zuzüge aus dem Ausland beruhen auf einem Datensatz, der nach folgendem Schema erstellt wurde: Bei Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die 5 häufigsten Nationalitäten in den Datensatz aufgenommen.

Bei Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohner werden alle Nationalitäten aufgenommen, die mehr als 6 Personen betreffen (kleinere Werte werden im 12-Jahres-Durchschnitt auf 0 gerundet). Die Darstellungen der Zuzüge innerhalb der Schweiz beruhen auf einem Datensatz mit Umzügen, der nach dem folgenden Schema erstellt wurde: Bei Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die 5 beliebtesten Zuzugsgemeinden in den Datensatz aufgenommen.

Zwischen Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden alle Umzüge aufgenommen, die mehr als 5 Personen betreffen. Für die Darstellung werden die Werte auf Jahresdurchschnitte heruntergerechnet und auf ganze Zahlen gerundet. Deshalb erscheinen nur Umzugs-Verbindungen, die in den 12 untersuchten Jahren mindestens 7 Personen betreffen. In gewissen Darstellungen sind nicht alle Punkte sichtbar. Besonders kleine Gemeinden haben teilweise nicht genügend Umzüge, um Informationen darstellen zu können. Gemeinden, die im Beobachtungszeitraum fusioniert haben, wurden in den Daten für alle Jahre zusammengeführt. Verwendet wurde der Gemeindestand vom 31.12.2024.