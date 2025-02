Legende: Studierende an einer Vorlesung an der Uni St. Gallen. KEYSTONE/Ennio Leanza

Über die Hälfte der Hochschulen in den USA sind privat finanziert. Würde dieses Modell auch für die Schweiz funktionieren?

Andreas Brenner: Man hört immer wieder, dass das ein Erfolgsmodell sei. Dort sind unbestrittenermassen eine Handvoll hocherfolgreicher Universitäten. Wenn man den Erfolg einer Universität messen will, ist das gar nicht so einfach. Aber was man dann gerne erwähnt, sind die Nobelpreise und da sind die US-Universitäten in der Tat führend. Aber das ist nur ein kleiner Kreis von Unis, die so erfolgreich sind. Die Mehrheit der Universitäten in den USA sind auf ganz bescheidenem Niveau angesiedelt. Man kann argumentieren, dass das mit der Förderpraxis der Privaten zu tun hat. Denn immer da, wo privates Geld hereinkommt, kommt mehr Geld hin. Geld zieht Geld an – und kreative, innovative Forschende, die dann andere Universitäten verlassen und dort das Niveau sinkt. Die Bundesstaaten spielen dann die anderen Universitäten damit aus und sagen: Macht es doch auch so wie beispielsweise Harvard.

Aber man könnte ja sagen: Es funktioniert.

Es funktioniert im Bereich der absoluten Spitzenforschung. Aber der Staat ist nicht gehalten, absolute Spitzenforschung oder Spitzenausbildung zu garantieren. Er ist gehalten, gute Ausbildung zu ermöglichen. Und das leistet der Staat in der Schweiz. Die Sorge ist, dass er das immer weniger leistet, wenn er sich auf einige Leuchttürme fokussiert – also einigen Hochschulen nahelegt, private Gelder zu generieren und sich in der Folge aber insgesamt aus der Finanzierung der Bildungseinrichtungen zurückzieht.

Das Interview führte Tobias Bossard.