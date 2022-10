So reagiert die SRF-Community auf Ueli Maurers Rücktritt

Sie waren zu erwarten: Unzählige «Kä Luscht»-Kommentare und -Posts überschwemmen das Netz und die Kommentarspalten am Freitagnachmittag, nachdem Bundesrat Ueli Maurer unerwartet seinen Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben hatte. Ein Blick in die SRF-Kommentarspalten zeigt: Die Community verabschiedet den Bundesrat mit Respekt sowie süffisanten Sprüchen.

Volksnaher Bundesrat oder Schiffs-verlassender Kapitän?

Ueli Maurer erntet viel Lob: Er sei volksnah und hätte die Finanzen stets im Griff gehabt, schreibt etwa Werner Gerber. In seinen Entscheidungen sei er dem Parlament und dem Gesamtbundesrat stets gefolgt, dabei auch seinen Prinzipien treu geblieben, ergänzt Cynthia Meister. Maurer sei zudem am Boden geblieben, habe sich stets selbst als «einfachen» Bundesrat wahrgenommen, schreibt Rochus Schmid.

Neben mehrheitlichem Lob wird aber auch Kritik am künftigen alt Bundesrat und seinem Rücktritt geübt. So schreibt Isidor Widmer: «Ein echter Kapitän verlässt nie frühzeitig und als Erster das sinkende Schiff.» Weiter wird von Userin Franziska Wagner kritisiert, dass Maurer das Kollegialitätsprinzip nicht verstanden und gelebt habe. Auch Eduard Müller hat Kritik für den abtretenden Bundesrat: «Leider kam er nie an seine Vorgängerin Eveline Widmer-Schlumpf heran» und kritisiert dabei seine Taten und seinen Arbeitsstil.

Die Frage der Nachfolge

Mit dem Rücktritt Maurers ist das Rennen um die Nachfolge des Bundesratssitzes lanciert und auch hier hat die Community bereits mehr oder weniger seriöse Vorschläge: So wird beispielsweise die Comedienne Patti Basler von SRF-User Rolf Bosshart ins Rennen geschickt. SRF-Comedian Fabian Unteregger wird von Dorothee Meili vorgeschlagen, denn mit ihm könne man gleich mehrere Bundesratssitze besetzen als Sparmassnahme.

SRF-Userin Anita Rusterholz könnte sich an Stelle der mehrfach genannten Kandidaten Thomas Aeschi und Roger Köppel auch eine weibliche Nachfolge für Maurer vorstellen: Magdalena Martullo-Blocher. Marlene Zelger würde die Unternehmerin und Nationalrätin als Bundesrätin begrüssen: «Sie würde als kompetente, bodenständige Geschäftsfrau mit Fachwissen dem Bundesrat nur guttun und ihn stärken.»

