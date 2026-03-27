Lastwagenanhänger mit Bagger kippt auf Autobahn – grosser Stau

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Auf der Autobahn A1 zwischen Winterthur und Zürich ist es am Morgen zu einem Unfall mit einem Lastwagenanhänger gekommen.

Der Anhänger – beladen mit einem Gleisbagger – ist beim Rastplatz Baltenswil gekippt.

Der Unfall verursachte zwischenzeitlich einen Stau von rund zehn Kilometern.

Laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse ist mit «grossem Zeitverlust» zu rechnen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Unfall gegenüber SRF. Es sei auch Öl ausgelaufen, heisst es weiter. Die rechte Fahrspur wurde gesperrt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Ein Lastwagenanhänger mit samt Ladung ist auf der A1 umgekippt. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Ein Lastwagenanhänger mit samt Ladung ist auf der A1 umgekippt. SRF

Bild 2 von 3. Die rechte Fahrspur der Strecke wurde gesperrt. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Die rechte Fahrspur der Strecke wurde gesperrt. SRF

Bild 3 von 3. Der Unfall sorgt am Freitagmorgen für grossen Stau. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Der Unfall sorgt am Freitagmorgen für grossen Stau. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

+++ Es folgt mehr +++