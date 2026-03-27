- Auf der Autobahn A1 zwischen Winterthur und Zürich ist es am Morgen zu einem Unfall mit einem Lastwagenanhänger gekommen.
- Der Anhänger – beladen mit einem Gleisbagger – ist beim Rastplatz Baltenswil gekippt.
- Der Unfall verursachte zwischenzeitlich einen Stau von rund zehn Kilometern.
- Laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse ist mit «grossem Zeitverlust» zu rechnen.
Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Unfall gegenüber SRF. Es sei auch Öl ausgelaufen, heisst es weiter. Die rechte Fahrspur wurde gesperrt.
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Bild 1 von 3. Ein Lastwagenanhänger mit samt Ladung ist auf der A1 umgekippt. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 3. Die rechte Fahrspur der Strecke wurde gesperrt. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 3. Der Unfall sorgt am Freitagmorgen für grossen Stau. Bildquelle: SRF.
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