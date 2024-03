In öffentlich zugänglichen Hallenbädern im Kanton Basel-Stadt wurden Mängel festgestellt. Das Basler Kantonslabor hat acht Bäder inspiziert und dabei besonders häufig Probleme in der Kategorie Hygiene identifiziert. «Wassermessungen werden zum Beispiel zu selten durchgeführt, der Sauberkeit wird zu wenig Beachtung geschenkt und manchmal ist auch das Personal nicht ausreichend geschult», sagt Markus Weber, Leiter Lebensmittelinspektorat beim Basler Kantonslabor.

Insgesamt 24 Beanstandungen gab es in der Kategorie Hygiene. Sieben der acht kontrollierten Bäder waren betroffen. Kontrolliert wurde beispielsweise, ob die Wasserqualität regelmässig überprüft wird oder ob die Hygiene einwandfrei und die Reinigung in Ordnung sind. «Sie putzen teilweise zu wenig oder vernachlässigen zum Beispiel in rückwärtigen Räumen die Hygiene», so Weber.

Resultate sind für Kantonschemiker nicht überraschend

In der Kategorie Lager- und Dosierräumlichkeiten gab es insgesamt zwölf Beanstandungen. Hier wurde zum Beispiel kontrolliert, ob die Chemikalien getrennt aufbewahrt werden und Schutzausrüstungen vorhanden sind. Fünf Bäder erfüllten die Kriterien nicht.

Legende: Kontrolliert wurden vier Hallenbädern in Schulen, zwei Therapiebäder und zwei weitere Hallenbäder. Bei allen Bädern gab es Beanstandungen. (Symbolbild) Colourbox

Diese Resultate mögen zwar aufhorchen lassen, seien aber nicht überraschend, sagt Weber: «Wir machen diese Kontrollen schon seit drei Jahren und die Ergebnisse waren etwa in dem Ausmass erwartbar. Es gibt viele Anforderungen für die Bäder und wir schauen genau hin.» Die jüngsten Resultate seien also keine Ausreisser nach oben, aber sie würden dennoch zeigen, dass das Kantonslabor weiterhin genau kontrollieren müsse.

Weiter betont Weber, dass die beanstanden Mängel nicht gefährlich seien. Sonst müsste das Kantonslabor Bäder für Besucherinnen und Besucher schliessen.

Kantonslabor fordert Verbesserungen

Die Anzahl der Mängel zeige auf, dass die Mehrheit der Bäder Verbesserungen vornehmen müsse und die Kontrollen in Schwimmbädern weiter nötig seien, schreibt das Labor in einer Mitteilung. Es fordert die Verantwortlichen dazu auf, Korrekturmassnahmen vorzunehmen.