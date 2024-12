In Arolla ist ein Skitourenfahrer in eine Lawine geraten und ums Leben gekommen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Tourenskifahrer stirbt in Lawine im Wallis

Unglück in den Bergen

In Arolla VS ist ein Skitourenfahrer durch eine Lawine ums Leben gekommen. Wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag. Der 27-jährige Mann starb demnach, obschon ihn die aufgebotenen Rettungskräfte schnell lokalisieren konnten.

Der Mann war mit einem Begleiter unterwegs, der sich beim Lösen der Lawine in sicherer Entfernung aufhielt. Laut Polizei bewegten sich die beiden zwischen dem Glacier de Chelion in Richtung der Eisenleitern des Pas de Chèvre, als die Schneemasse unter den Skiern eines der Tourengänger abrissen.

In der Folge sei der 27-jährige Schweizer von der Lawine bis zum Ende des Hanges mitgerissen worden.

Legende: Die Lawine löste sich in steilem Gelände beim Aufstieg mit den Tourenskis. polizei wallis

Die alarmierten Rettungskräfte begaben sich umgehend mit einem Helikopter der Air-Glaciers vor Ort und konnten den Verschütteten schnell unter den Schneemassen lokalisieren. Trotz der eingeleiteten Reanimationsmassnahmen und der Verlegung ins Spital von Sitten erlag er jedoch seinen Verletzungen.

Bei dem getöteten Schweizer handelt es sich um das zweite Lawinenopfer dieses Winters. Am 23. Dezember verunglückte die 26-jährige Snowboard-Sportlerin Sophie Hediger bei einem Lawinenunglück in Arosa GR tödlich.

Gemäss dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF ereigneten sich in diesem Winterhalbjahr bereits 22 Lawinenunfälle.