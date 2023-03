Alte Klassiker, Mundart-Literatur, Krimis, Fantasy, Sachbücher, Heimatkunde – die Auswahl an Büchern im «Poete-Näscht» in Liestal im Kanton Baselland ist gross: Sie umfasst etwa 100'000 Bücher, dazu kommen Onlineangebote. Viele dieser Bücher sind in der Buchhandlung und im Antiquariat, andere lagern bei Peter Graf zu Hause in der kleinen Baselbieter Gemeinde Lupsingen.

Legende: Peter Graf freut sich vor allem über jene, die extra anreisen und dann lange in den Büchern schneuggen. Genossenschaft «Poete-Näscht»

Der 75-Jährige gründete das «Poete-Näscht» 2001 und weiss über fast jedes Buch Bescheid. Oft ruft man ihn aus der Buchhandlung an, fragt nach einem Buch und Graf zieht es binnen weniger Minuten aus dem Regal in seiner Wohnung.

Brockenstube höre ich nicht gerne. Bei mir ist alles fein säuberlich sortiert.

Trotz des Reichtums und der Vielfalt gebrauchter und neuer Bücher, verstaut an verschiedenen Orten, sei sein «Poete-Näscht» keine Brockenstube. «Brockenstube höre ich nicht gerne», sagt Graf und ergänzt: «Bei mir ist alles fein säuberlich sortiert.»

Mehr als «nur» eine Buchhandlung

1 / 4 Legende: Lesungen wie hier von Peter Graf gibt es im «Poete-Näscht» immer wieder … Genossenschaft «Poete-Näscht» 2 / 4 Legende: … und ab und zu gibts auch Musik im Buchhandlung-Antiquariat. Genossenschaft «Poete-Näscht» 3 / 4 Legende: 100'000 Bücher hat Peter Graf, verteilt auf Buchhandlung, Antiquariat und seine Privatwohnung, die eine Art Lager ist. Genossenschaft «Poete-Näscht» 4 / 4 Legende: Mit 75 Jahren will Peter Graf nun kürzertreten. Deshalb hat er die Buchhandlung in eine Genossenschaft überführt. SRF/Simone Weber

Nun will Graf sein Reich weitergeben; er überführt die Buchhandlung in eine Genossenschaft und beschränkt sich auf das Antiquariat. 250 Franken kostet ein Anteilsschein der Genossenschaft, preist das «Poete-Näscht» auf seiner Webseite stolz und regt zu weiteren Spenden und Darlehen an.

Dass Peter Graf sich auf das Antiquariat beschränkt, ist in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Anfängen. Graf hatte vor mehr als 20 Jahren auf dem Markt in Lupsingen begonnen, alte Bücher zu verkaufen. Das kam an und vermehrt kauften Leute nicht nur Bücher, sondern brachten ihm auch Literatur, die sie nicht mehr brauchten. Damit legte der Psychiater, der auch heute noch Teilzeit auf seinem angestammten Beruf arbeitet, den Grundstein für den Bücherverkauf, für das «Poete-Näscht».

Grösster Secondhand-Bücherladen der Schweiz vorerst gerettet Box aufklappen Box zuklappen Legende: Geschäftsführerin Roberta Winterberg überlegt sich, das Bücherbergwerk in einen Verein mit Mitgliederbeiträgen zu überführen, um den Betrieb langfristig zu retten. SRF/Adrian Müller Eine schier endlose Auswahl bietet das Bücherbergwerk, das grösste Bücherantiquariat der Schweiz im Berner Monbjou-Quartier. Gegen 200'000 Bücher stehen zur Auswahl, jeden Tag kommen kistenweise neue dazu. Bis 2022 war das Bücherbergwerk ein Projekt des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH). Nun versucht sich das Bücherbergwerk auf neue Beine zu stellen. Das Überleben garantiert haben im ersten Moment die Kundinnen und Kunden. Sie haben 70'000 Franken gespendet und den Betrieb so gerettet, jedenfalls fürs Erste.

Buchhandlungen haben es aber ganz abgesehen vom Alter von Graf, welches den Ausschlag für die Überführung der Einzelfirma in eine Genossenschaft gab, nicht einfach. Allerdings zeichnet sich ab, dass die grosse Durststrecke, während der viele Verkäufe via Onlinehandel ins Ausland abgewandert sind, vorbei sein könnte.

Trotz Normalisierung sind die Umsätze auch heute noch über dem Vor-Pandemie-Niveau.

Der Buchhandel in der Schweiz hat nämlich von der Pandemie profitiert. Im Report für das Jahr 2022 des Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) heisst es: «Die Covid-19-Pandemie hatte dem Buch 2020 und 2021 viel Auftrieb verschafft; in den Lockdowns hatten die Menschen Zeit zum Lesen gehabt. Dieser Treiber fiel 2022 weg.» In Zahlen ausgedrückt: Die Buchverkäufe gingen im Jahr 2022 um vier Prozent zurück in der Deutschschweiz.

«Den Schwung aus der Shutdown-Phase konnten wir nutzen», sagt die SBVV-Geschäftsführerin Tanja Messerli. Auch Homeoffice und Inlandsferien hätten dazu beigetragen, dass die Leute vermehrt in lokalen Büchereien eingekauft oder bestellt hätten. «Trotz Normalisierung sind die Umsätze auch heute noch über dem Vor-Pandemie-Niveau», so Messerli.

Krise als Chance nutzen

Der Buchhandel, der während vielen Jahren mit Rückgängen kämpfte, steht also besser da als noch vor wenigen Jahren – trotz des Rückgangs im 2022.

«Über dem Berg» sei man aber trotzdem nicht, sagt Messerli, zumal auch der Buchhandel mit einer «Mehrfachkrise» zu kämpfen hätte, die Vertrieb, Produktion und Verbreitung des Buches betreffe. «Dass es gelingt, auch diese Krise für das Buch zur Chance zu machen, ist möglich, aber keineswegs sicher», sagt Messerli. Die Anzahl an Buchhandlungen sei in den vergangenen Jahren jedenfalls nicht rückgängig gewesen, sondern in etwa gleich geblieben.