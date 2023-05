Auch die Kantonspolizeien St. Gallen und Aargau hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun: Das milde Wetter lockte viele Leute ins Freie, was unter anderem zu vielen Meldungen wegen Ruhestörung führte. «In den meisten Fällen war Alkohol im Spiel», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Bei zwei Interventionen wurden Beteiligte gegen Polizisten tätlich.

Die Kantonspolizei Aargau meldet ebenfalls mehrere Einsätze wegen nächtlichen Ruhestörungen und Streitigkeiten in der Öffentlichkeit, wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Am 29. April 2023 herrschten frühlingshafte milde Temperaturen, was die Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern lockte», heisst es weiter.