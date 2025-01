Per E-Mail teilen

Claudia Kratchovil ist die Präsidentin des Schweizerischen Gemeindeverbands. Mit der «NZZ am Sonntag» hat sie über das Asylwesen in der Schweiz gesprochen. Dabei warnt sie: «Wenn es so weitergeht, dann droht ein Kollaps des Schweizer Asylsystems.»

Kommt hinzu, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber den Asylsuchenden schwindet.

In einer Umfrage sei herausgekommen, dass beinahe jede dritte Gemeinde die Betreuung von Asylsuchenden als eines ihrer Hauptprobleme wahrnehme. Viele Gemeinden wüssten kaum mehr, wo sie Asylsuchende unterbringen sollen: «Von den Gemeinden angemietete Wohnungen sind oft nur eine temporäre Lösung, man muss ständig weitersuchen. Kommt hinzu, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber den Asylsuchenden schwindet.»

Des Weiteren sei ein Fachkräftemangel spürbar. Es sei schwierig, für die Flüchtlingsbetreuung qualifiziertes Personal zu finden.

Kritik an den Bund

Neun temporäre Asylzentren will der Bund schliessen, dieses Vorgehen stösst bei Kratchovil auf Unverständnis: «Diese Politik des Bundes ist nicht nachvollziehbar. Obwohl die Bundesasylzentren schon im ganzen letzten Jahr nur zu 50 Prozent ausgelastet waren, überweist der Bund weiterhin Menschen an die Kantone und Gemeinden, die ohnehin schon überlastet sind.»

Legende: Das Asylzentrum in der Zürcher Gemeinde Adliswil Keystone/Michael Buholzer

So fordert die Präsidentin des Schweizerischen Gemeindeverbands unter anderem mehr Ressourcen vom Bund, um die Verfahren zu beschleunigen. Zurzeit seien den Kantonen und Gemeinden rund 22'000 Menschen zugeteilt, die teilweise seit Jahren auf einen Asylentscheid warteten.

Hoffnungsvoll auf eine Besserung stimmt Kratchovil immerhin ein nationaler Asylgipfel. Dieser soll im nächsten Herbst mit allen Staatsebenen stattfinden, damit könne mehr Effizienz zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden geschafft werden.