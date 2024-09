Unterschriftenbetrug - So überprüfen Gemeinden Unterschriftenlisten von Initiativen

Vorname, Name, Geburtsdatum und Adresse werden mit Stimmregister abgeglichen. Die eigentliche Unterschrift überprüfen die Gemeinden hingegen nicht. Sie gehen davon aus, dass sie Fälschungen trotzdem entdecken. Ein Augenschein in der Stadt Bern und in Trubschachen im Emmental.