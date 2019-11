Nach der Matura studierte er Theologie und war anschliessend in der Jugendarbeit Deutschschweiz sowie in Fachstellen für die Förderung kirchlicher Berufe der Schweizer Bistümer tätig. Als Gemeindeleiter wirkte Knüsel-Glanzmann in den Pfarreien Büron-Schlierbach LU, Suhr-Gränichen AG und bis Oktober 2016 fünf Jahre in Buchrain-Perlen LU. Seit 2016 ist er mit einem Pensum von 30 Prozent Seelsorger bei der Luzerner Polizei und der Feuerwehr Stadt Luzern.