Heftige Regenfälle in der Schweiz haben zu prekären Strassenverhältnisse geführt.

Die Ausfahrt der Autobahn A1 Genf-La Praille ist wegen Überschwemmungen gesperrt.

Auch in der Ostschweiz mussten Strassen gesperrt werden.

Heftige Gewitter haben die Schweiz heimgesucht. Besonders betroffen war die Region Genf, wo mehrere Strassenabschnitte überschwemmt wurden. In der Folge musste die Ausfahrt der A1 bei Genf gesperrt werden. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet zu umfahren.

In der Ostschweiz waren mehrere Feuerwehren in verschiedenen Ortschaften im Einsatz. So mussten in Hemishofen SH, Steckborn TG und Berlingen TG Strassen gesperrt oder überflutete Keller ausgepumpt werden.

In Hemishofen sei ein kleiner Dorfbach zu einem reissenden Fluss angestiegen, sagt Marco Gut, Einsatzleiter der Schaffhauser Feuerwehr Region oberer Kantonsteil (FEROK). Der normalerweise ein Meter breite Bach sei auf 50 Meter herangewachsen. Auch im benachbarten Deutschland seien sie mit Mensch und Material im Einsatz gewesen.

Unwetter in der Schweiz

1 / 3 Legende: In der Thurgauer Stadt Steckborn kam es nach kräftigen Regenfällen zu Überflutungen. Strassen mussten gesperrt werden. SRF News 2 / 3 Legende: Die Feuerwehr musste auch Keller abpumpen. SRF News 3 / 3 Legende: Die Feuerwehr war in der Nacht im Dauereinsatz. SRF News

Die starken Regenfälle brachten stellenweise auch Hagel. Zudem wurden Tausende Blitze registriert, wie SRF Meteto berichtet. Bis zu 50 Millimeter Wasser fielen am Sonntag zum Beispiel in Nyon VD.

Die Schweiz liegt zurzeit an der Grenze zwischen kühler Nordwestluft und warmer Mittelmeerluft, was zu einer gewittrigen Situation führt.