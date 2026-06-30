Starke Regenfälle haben in der Innerschweiz für Probleme auf Strassen und Schienen geführt.

Im Urnerland musste die A2 zwischen Bolzbach und Seedorf wegen Überflutungen gesperrt werden. Das teilte der TCS auf seiner Webseite mit.

Wegen starken Regens wurde in Zürich vorübergehend ein Konzert der Rockband Linkin Park im Letzigrund-Stadion unterbrochen.

Kurz nach 22 Uhr abends berichtete der Kanton Uri auf der Alertswiss-Applikation des Bundes, auf der Urner Seite des Sustenpasses sei es zwischen Gorezmettlen und der Passhöhe zu einem Felssturz oder Erdrutsch gekommen. Das betroffene Gebiet sei weiträumig zu umfahren. Wie es bei der Kantonspolizei Uri hiess, handelte es sich um einen Murgang, ausgelöst durch ein starkes Gewitter. Niemand sei zu Schaden gekommen.

Wenig später meldete der Kanton zudem, dass im Urner Seedorf die Seestrasse zwischen dem Schulhaus Seedorf und dem Bolzbach ebenfalls wegen eines Felssturzes gesperrt wurde.

Im Kanton Obwalden unterbrach ein Unwetter den Bahnverkehr der Linien IR und S5 zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad. Das war den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen.

Derzeit bestehe keine Reisemöglichkeit zwischen den beiden Ortschaften, hiess es weiter. Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt.

Legende: Blitze über dem Papieri-Areal in Cham. SRF Augenzeuge/Marcel Dubacher

Besucher des Konzerts der Rockband Linkin-Park im Letzigrund-Stadion in Zürich wurden von einem starken Regenguss überrascht. Nach einem Unterbruch von etwa 30 Minuten kehrten die Musiker auf die Bühne zurück und spielten weiter.

Legende: Starker Regen am Konzert von Linkin Park. srf

Die Unwetter sorgten auch für Probleme im Schweizer Luftraum. Ab kurz nach 21 Uhr gab es am Flughafen Zürich für rund zwei Stunden keine Landungen und Starts mehr. Flüge wurden nun nach Basel, Genf und Mailand umgeleitet. Erst kurz nach 23 Uhr startete dann gemäss einem SRF-Reporter das erste Flugzeug. Knapp 15 Minuten später erfolgte auch wieder die erste Landung.