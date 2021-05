Da auch in diesem Jahr pandemiebedingt die Landsgemeinde in Appenzell Innerrhoden nicht durchgeführt werden konnte, musste die Stimmbevölkerung zum zweiten Mal überhaupt über kantonale Vorlagen an der Urne befinden.

Eine der Fragen, die sich vor dem Urnengang stellte: wie schneidet die amtierende Gesundheitsdirektorin ab? Vor dem Hintergrund einer emotionalen Spitaldebatte wurde Monika Rüegg Bless (CVP) herausgefordert von Barbara Nef-Manser.

Im Amt bestätigt

Mit 4557 Stimmen wurde Rüegg Bless nun klar wiedergewählt. Nef-Manser kam auf 1385 Stimmen. Dass Rüegg Bless Konkurrenz bekommen hatte, geht auf ein umstrittenes Sachgeschäft zurück, über das ebenfalls abgestimmt wurde – dem Verzicht auf den Bau eines neuen Spitals.

Eigentlich wurde der Neubau bereits 2018 an der Landsgemeinde beschlossen. Doch geänderte Rahmenbedingungen veranlassten die Innerrhoder Kantonsregierung dazu, das Projekt zu stoppen. Sinkende Fallzahlen und der Ausstieg des wichtigsten Partners hätten dazu geführt, hiess es.

Legende: Die emotionale Spitaldebatte spielte auch eine Rolle bei den Wahlen. Keystone

Gegen den Projektstopp hatte sich in den letzten Wochen Widerstand formiert. Die Wogen gingen hoch, die Emotionen richteten sich vor allem gegen Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless.

Barbara Nef-Manser, die seit langem im Spital Appenzell arbeitet, ist im Vorfeld aus der Bevölkerung als Gegenkandidatin vorgeschlagen worden. Sie wolle das Spital retten, hat sie im Vorfeld mehrfach betont. Nef-Manser wurde denn auch vom Komitee Pro Spital Appenzell unterstützt.

Sachvorlagen noch ausstehend

Wie es nun mit dem Spital weitergeht, ist noch nicht klar. Weil auch noch acht andere Sachvorlagen zur Abstimmung kamen, werden die Resultate, auch zum Spitalneubau, erst am Abend oder gar erst am Morgen erwartet.

Bereits klar ist, dass neben Monika Rüegg Bless auch Jakob Signer, der ebenfalls herausgeforderte Vorsteher des Justiz-, Polizei- und Militärdepartements (Landesfähnrich), im Amt bestätigt wurde.

Zum regierenden Landammann wurde turnusgemäss der parteilose Roland Dähler gewählt. Die restlichen Regierungsmitglieder wurden bereits früher in stiller Wahl wiedergewählt.