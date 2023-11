Bundesrat will Hamas per Bundesgesetz verbieten

Nach dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober reagiert der Bundesrat.

Er hat das EJPD und das VBS beauftragt, einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Hamas auszuarbeiten. Das Gesetz soll Ende Februar 2024 in Kraft treten.

Die Verträge von drei palästinensischen NGOs werden nicht verlängert.

Mit Blick auf die dramatische Lage in Israel und in Gaza ruft der Bundesrat zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts und insbesondere zum Schutz der Zivilbevölkerung auf.

Der Bundesrat vertritt seit dem 11. Oktober – vier Tage nach den grausamen Terrorangriffen, die von der Hamas aus dem Gazastreifen gegen Zivilistinnen und Zivilisten in Israel verübt wurden – die Ansicht, dass die Hamas als terroristische Organisation eingestuft werden sollte. Er hatte dem Aussenministerium EDA daher den Auftrag gegeben, die rechtlichen Optionen für ein Verbot der Organisation zu prüfen.

00:20 Video Darum verbietet die Schweiz die Hamas (Elisabeth Baume-Schneider) Aus News-Clip vom 22.11.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

An seiner Sitzung vom 22. November hat der Bundesrat nun beschlossen, ein spezifisches Gesetz über ein Verbot der Hamas auszuarbeiten. Er ist der Auffassung, dass diese Option die beste Lösung ist, um auf die seit dem 7. Oktober im Nahen Osten herrschende Situation zu reagieren. Mit einem solchen Gesetz erhalten die Bundesbehörden die notwendigen Instrumente, um gegen allfällige Aktivitäten der Hamas oder die Unterstützung der Organisation in der Schweiz vorzugehen.

00:19 Video Elisabeth Baume-Schneider: «Es geht auch um Finanzakteure» Aus News-Clip vom 22.11.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Der Bundesrat hat das EJPD und das VBS daher beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem EDA bis Ende Februar 2024 einen Entwurf für ein Bundesgesetz auszuarbeiten.

Der Umgang mit palästinensichen NGO: Box aufklappen Box zuklappen Elf Partner-NGOs des Bundes wurden einer eingehenden Überprüfung in Bezug auf die Einhaltung des Verhaltenskodex und der vertraglichen Antidiskriminierungsklausel des EDA unterzogen. Bei acht NGO wurden laut Mitteilung des Bundesrats keine Unregelmässigkeiten nachgewiesen; ihr Vertragsverhältnis mit dem EDA werde daher weitergeführt. Bei drei NGO wurden jedoch Vertragswidrigkeiten festgestellt, die zur Beendigung der Zusammenarbeit führten.

Schliesslich hat der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung die Terroranschläge der Hamas erneut aufs Schärfste verurteilt. Er bedauert zutiefst, dass Tausende Zivilistinnen und Zivilisten in Israel und im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet ihr Leben verloren haben.

Bundesrat steht zu Selbstverteidungsrecht von Israel Box aufklappen Box zuklappen Der Bundesrat anerkennt das Recht Israels, seine Verteidigung und Sicherheit sicherzustellen, und erinnert die Parteien an ihre Verpflichtung, die Zivilbevölkerung zu schützen und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Angesichts der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen betont der Bundesrat in einer Mitteilung die Notwendigkeit, einen ungehinderten humanitären Zugang zu gewährleisten. Zu diesem Zweck brauche es humanitäre Pausen. Die kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf eine erste Waffenruhe und eine grössere Geiselfreilassung hat weltweit Erleichterung ausgelöst. Sie soll spätestens am Donnerstag in Kraft treten.

Am 1. November beantragte der Bundesrat dem Parlament weitere 90 Millionen Franken für humanitäre Hilfe in der Region. Der Bundesrat erinnert daran, dass die Wiederherstellung eines politischen Rahmens in der Region, der auf einer Zwei-Staaten-Lösung beruht, von entscheidender Bedeutung ist. Nur so könnten die palästinensische und die israelische Bevölkerung in Frieden, Sicherheit und Würde leben.