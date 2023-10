Israel könnte mit einer Bodenoffensive versuchen, die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auszulöschen. Für Sicherheitsexperte und Diplomat Thomas Greminger ist klar, dass die israelische Regierung nach dem brutalen Hamas-Angriff aus politischer Sicht keine andere Wahl gehabt hat, als die Auslöschung der Hamas als Ziel zu kommunizieren. «In der Realität wird das aber extrem schwierig. Der Gazastreifen ist sehr dicht bevölkert und es wird aus militärischer Sicht herausfordernd, dort voranzukommen», sagt Greminger.

Einen Flächenbrand in der arabischen Welt schliesst er nach Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon nicht mehr aus. Sollte Israels Gegenschlag blutig ausfallen, könne dies im arabischen Raum eine Eskalation auslösen. Es könnte Regierungen zwingen, härtere Positionen gegenüber Israel einzunehmen und so Annäherungsprozesse infrage zu stellen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, wie Thomas Greminger weiter sagt. «Wenn die militärische Antwort Israels moderat ausfällt, könnte sich die Lage wahrscheinlich beruhigen. Ich denke, dass nur ganz wenige Akteure ein Interesse an einer Eskalation in der Region haben.» (Quelle: RTS)