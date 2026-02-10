Mehr als 3000 Quadratmeter Fläche sind den Flammen zum Opfer gefallen. Die Polizei hat vier Personen festgenommen mit Verdacht auf Brandstiftung. Auch die Gleise der Waldenburgerbahn wurden in Mitleidenschaft gezogen; die Bahn kann vorerst nicht mehr fahren.

Am Tag nach dem Brand wird das Ausmass der Zerstörung erst richtig sichtbar: ausgebrannte Autos, daneben die verkohlten Reste des komplett ausgebrannten Gebäudes. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gang, ein Kran hebt die verbrannten Holzbalken in eine Abfallmulde.

Legende: Die Feuerwehr brauchte rund drei Stunden, bis sie den Brand unter Kontrolle hatte. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Kantonspolizei Basel-Landschaft

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wie es zum Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei hat vier junge Männer festgenommen, wie sie am Dienstag mitteilte. Gegen sie werde nun wegen möglicher Brandstiftung ermittelt, die Polizei suche Zeugen. Allerdings gestalte sich die Suche nach Beweismitteln äusserst schwierig, da die Gefahr besteht, dass die Überreste des Gebäudes einstürzen können.

Legende: Hier hatten Dutzende Kleinbetriebe ihre Showrooms, Lager und Büros. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. SRF

Dominic Rohner steht in den Trümmern seiner Firma. «Alles, was wir retten konnten, war eine kleine Vase.» Sein Geschäft für Industrie- und Tankanlagen sei mitten im Brandherd gewesen. Er müsse nun alles wieder beschaffen: Werkzeuge und Laboreinrichtung.

Legende: Nur noch ein kleines Töpfchen ist vom Brand übrig geblieben. Sonst ist das gesamte Geschäft von Dominic Rohner beim Brand zerstört worden. SRF

Abdullah Alemdar hatte hier den Showroom seiner Solaranlagen. Es sei ein mulmiges Gefühl, neben den verbrannten Überresten zu stehen. «Unser Geschäft ist dem Erdboden gleichgemacht, es ist nichts übrig.» Nun müsse er mit seinem Geschäft neue Räumlichkeiten suchen. «Es war eine super Nachbarschaft hier, es ist traurig, das zurückzulassen.»

Legende: Die Polizei hat vier junge Männer festgenommen und ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung. SRF

Ein anderer Inhaber eines Kleinbetriebs berichtet von grosser Solidarität nach dem Unglück. «Auf Facebook haben sich viele Leute bei mir gemeldet – ich kann heute noch mehrere Immobilien anschauen», sagt Kevin Pletscher von der KP Folienwerkstatt. Trotzdem sei es hart, seine Firma so zu sehen: «Wir sind erst im Mai hier eingezogen.»

Keine Verletzten, doch Sachschaden ist gross

Gemeindepräsident Matthias Mundwiler hofft, dass die betroffenen Firmen möglichst bald einen neuen Standort finden. Seine Gemeinde wolle dabei helfen. Er erfuhr als einer der Ersten vom Brand. «Als ich hörte, dass es brennt, hatte ich kein gutes Gefühl. Immerhin ist niemand verletzt worden, da bin ich sehr froh.»

Legende: Das ausgebrannte Gebäude aus der Luft. Es liegt direkt neben den Gleisen der Waldenburgerbahn, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. SRF

Der Brand hat auch Auswirkungen auf die Waldenburgerbahn der BLT, deren Gleise direkt neben dem Gewerbegebiet in Bubendorf verlaufen. Die hohe Hitze hat einen Fahrleitungsmast verbogen, weshalb die Züge voraussichtlich erst ab Donnerstag wieder auf der Strecke fahren können.

Legende: Die Gleise der Waldenburgerbahn direkt neben der Brandstelle. Hier fahren frühestens ab Donnerstag wieder Züge. SRF

Reto Rotzler, Leiter Infrastruktur bei der BLT, ist erstaunt über das Ausmass des Brandes: «Ich bin seit zwanzig Jahren bei der BLT, aber ein Feuer so nah an den Gleisen – das habe ich noch nie erlebt.» Der finanzielle Schaden betrage wohl bis zu 100'000 Franken.