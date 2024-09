Im Februar 2022 veröffentlichten verschiedene internationale Medien – darunter die Süddeutsche Zeitung, das Organized Crime und Corruption Reporting Project OCCRP, The Guardian, The New York Times and Le Monde – eine Recherche unter dem Namen «Suisse Secrets». Grundlage waren geleakte Informationen über mehr als 30'000 Kundinnen und Kunden der Credit Suisse. Schweizer Medien war es aufgrund des Bankgeheimnisses nicht gestattet, Erkenntnisse aus diesen Dokumenten zu veröffentlichen.

Die Recherchen enthüllten unter anderem, dass Ali Dabaiba und andere Vertraute des Gaddafi-Regimes Konti bei der CS mit etlichen Millionen Dollar unterhalten hatten. Die CS wehrte sich damals gegen die Vorwürfe, dass sie Alarmsignale übersehen hätte. Sie schrieb in einer Stellungnahme im Februar 2022 zu den «Suisse Secrets», sie habe strenge Kontrollen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäscherei sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. «Die Credit Suisse weist die Anschuldigungen und Schlussfolgerungen über die angeblichen Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück», heisst es darin. Die vorgetragenen Sachverhalte seien überwiegend historisch bedingt und stammten «aus einer Zeit, in der Gesetze, Praktiken und Erwartungen an Finanzinstitute ganz anders waren als heute.»