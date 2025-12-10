Kaum ausgeschrieben und schon wieder weg: Die Mietwohnungen in der Schweiz werden in Rekordgeschwindigkeit vergeben.

Kurzschlussreaktionen empfehlen sich eigentlich nicht, wenn man eine Wohnung sucht. Schliesslich will ein Umzug gut überlegt sein: Kann ich mir die Miete leisten, ist das Bad nicht etwas klein geraten und der Weg zur Arbeit vielleicht zu weit?

Über diese und viele andere Fragen kann man grübeln, bis man grau wird. Wem es an Entschlusskraft fehlt, der hat es auf dem Wohnungsmarkt jedoch schwer. Das zeigt der aktuelle Online-Wohnungsindex OWI, der vom Swiss Real Estate Institute ermittelt wird.

Rekordschnelle Vermietung...

Die Studie erhebt seit 2015, wie lange Wohnungen ausgeschrieben sind. Fazit: Auf den Immobilienportalen waren die Mietobjekte in den letzten zwölf Monaten in Rekordzeit weg.

Die durchschnittliche «Insertionsdauer» sank zwischen Oktober 2024 und September 2025 um einen Tag auf 24 Tage – der niedrigste Wert seit Beginn der Datenerfassung.

...trotz steigenden Angebots

Die gute Nachricht: Auf den grossen Immobilienportalen wurden im Erhebungszeitraum 408'600 Mietwohnungen ausgeschrieben – 24'000 mehr als im Jahr zuvor.

Die schlechte Nachricht: Auch die Nachfrage wächst und übersteigt das Angebot deutlich. «Es kommen mehr Wohnungen auf den Markt, die aber noch rascher wieder vermietet werden», heisst es in der Studie.

Dies unterstreiche den anhaltend hohen Nachfragedruck. Zudem nutzten viele Mieterinnen und Mieter die wachsende Auswahl offensichtlich als Gelegenheit für einen Wohnungswechsel.

Wenn man ans Ziel kommen will, muss man im Marathon ebenso gut wie im Sprint sein.

Bei der Wohnungssuche braucht es also Geduld und Entschlusskraft. Oder, wie es SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch ausdrückt: «Wenn man ans Ziel kommen will, muss man im Marathon ebenso gut wie im Sprint sein.»

In Chur geht's am schnellsten

Lokal gibt es allerdings deutliche Unterschiede. In Chur verschwinden die Inserate am schnellsten wieder von den Portalen – durchschnittlich sind es lediglich 10 Tage.

Besonders angespannt ist die Situation auch in Winterthur oder Genf. In Zürich zeichnet sich bereits im zweiten Jahr in Folge eine leichte Entspannung ab. Auch wenn die Nachfrage das Angebot weiter deutlich übersteigt. Am längsten aufgeschaltet sind die Inserate in Lugano und Neuenburg.

Diskutieren Sie mit: