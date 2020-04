Die aktuelle Corona-Pandemie erinnert stark an 1918, als die Spanische Grippe die Schweiz und viele Länder der Erde erfasste. Weltweit starben damals bis zu 50 Millionen Menschen – mehr als im Ersten Weltkrieg. In der Schweiz erlagen der Krankheit rund 25'000 Personen.

Zu 1918 gebe es in der aktuellen Pandemie tatsächlich Parallelen, stellt der Historiker Andreas Tscherrig fest – und Unterschiede.

Andreas Tscherrig Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Historiker und Buchautor Andreas Tscherrig hat sich geschichtswissenschaftlich mit der Spanischen Grippe auseinandergesetzt.

SRF News: Wie gut war das Schweizer Gesundheitswesen 1918 auf die Pandemie der Spanischen Grippe vorbereitet?

Andreas Tscherrig: Schlecht. Schon vor Ausbruch im Sommer und Herbst 1918 gab es in manchen Regionen der Schweiz einen Ärztemangel. Davon betroffen waren vor allem periphere Regionen wie das Wallis. Während der Grippewelle kam das Gesundheitswesen dann sehr schnell an seine Grenzen. Es fehlten Betten und Pflegepersonal, zudem musste man auf Notspitäler ausweichen. Es war ein Kampf, möglichst viele Erkrankte unterzubringen und zu betreuen.

In den vergangenen 100 Jahren gab es riesige Fortschritte in der Medizin. Ist die Situation deshalb bei der jetzigen Pandemie weniger dramatisch als sie es 1918 war?

Wir sind tatsächlich heute in vielen Punkten besser aufgestellt als damals – nicht nur in der Medizin: So können heute viele Leute dank Homeoffice weiter von zu Hause aus arbeiten. Doch auch medizinisch gesehen sind wir heute ein grosses Stück weiter als damals: 1918 gab es noch keine Antibiotika, keine Impfungen und vor allem kannte man den Erreger nicht. Die Erkenntnis, dass es sich um ein Virus handelte, kam erst einige Zeit später.

Andererseits ist es auch heute noch so, dass eine grosse Zahl gleichzeitig Erkrankter das Gesundheitswesen an den Anschlag bringt. Sicher, aber wir sind heute medizinaltechnisch viel besser aufgestellt – etwa, um Lungenentzündungs-Patienten zu beatmen. Beatmungsgeräte gab es damals noch nicht.

50 Millionen Tote weltweit Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Spanische Grippe – eine Pandemie mit dem Influenzavirus – raffte in zwei Infektionswellen zwischen Sommer 1918 und 1920 weltweit laut Schätzungen mindestens 50 Millionen Menschen dahin. Der Grippe erlagen besonders viele Personen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Normalerweise sind bei Grippe-Epidemien vor allem kleine Kinder und ältere Personen stärker betroffen. Die Spanische Grippe brach entgegen ihrem Namen wohl nicht in Spanien aus. Das Land berichtete aber als erstes unzensiert über die Krankheitswelle. Tatsächlich dürfte die Pandemie ihren Anfang 1918 in den USA genommen haben.

Was können wir aus der Krise von 1918 für die aktuelle Situation lernen?

Die Behörden haben jetzt viel schneller und vor allem schweizweit mit massiven Bewegungseinschränkungen reagiert. 1918 unterschieden sich die Massnahmen teilweise von Gemeinde zu Gemeinde. Der Bund gab damals die Verantwortung zur Bekämpfung der Grippe an die Kantone und Gemeinden ab.

Mit dem Wissen aus der Pandemie von 1918 kann man die jetzt ergriffenen Massnahmen sicher besser nachvollziehen. So wurden auch 1918 die Schulen geschlossen, und wie damals waren die Kinder dann zu Hause und mussten dort – ohne Computer, Handy und TV – beschäftigt werden. Aus dem Beispiel von 1918 weiss man auch, was es bedeutet, wenn die Gottesdienste eingestellt und Begräbnisse eingeschränkt werden, oder was die Aufgaben, die auf Ärzte und Pflegepersonal zukommen, bedeuten. Die Schutzmasken-Diskussion fand ebenfalls schon 1918 statt – wenn auch unter anderen Vorzeichen als heute.

Das Gespräch führte Rafael von Matt.