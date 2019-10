Ein Schöggeli zum Kaffee ist für viele ein besonderer Genuss. Im Büro eines Hörers des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» gibt es jeweils ein Kägi-Fretli zum Kaffee: «Letzte Woche ist uns aufgefallen, dass die Kägi-Fret eine neue Verpackung haben.»

Vorher schützte eine Plastikfolie und eine Kartonschale die Guetzli. Die neue Verpackung besteht neu aus einer Kartonschachtel, einer ausziehbaren Schublade, die zusätzlich noch in Plastik eingeschweisst ist. «Die neue Verpackung gibt viel zusätzlichen Abfall. Für mich ist das in Zeiten von Abfallreduktion ein Schritt in die falsche Richtung», so der «Espresso»-Hörer.

Zwei Guetzli weniger

Kommt noch dazu, dass es in der neuen Verpackung zwei Kägi-Fret weniger drin hat, statt 26 sind es nur noch 24 Guetzli. Aber der Preis sei derselbe geblieben, stellt der Hörer fest.

«Besser vor Stössen und Wärme geschützt»

Die Firma Kägi aus Lichtensteig SG schreibt «Espresso», dass mit der neuen Verpackung die Kägis besser vor Stössen und Wärme geschützt seien

«Dank dem neuen, recycelbaren Innenkarton mit Zwischenstegen können die ‹Kägi-Fret minis› einfacher herausgenommen und direkt im Kartontray serviert werden. Der Kartontray lässt sich hinterher zur Aufbewahrung wieder zurück in die Packung schieben.»

Man habe darauf geachtet, dass die neue Verpackung recycelbar sei. Und: «Wir haben als erster Schweizer Hersteller einen wiederverwertbaren Innenkarton statt einer Plastikschale.»

Preisempfehlung gesenkt

Der Abgabepreis, sowie die unverbindliche Preisempfehlung für den Handel seien gesenkt worden. Mit der alten Verpackung kosteten die Kägi-Fret 3.95 Franken, in der neuen sollten sie 3.65 Franken kosten. «Wie wir im Handel feststellen dürfen, wurde die Preissenkung an die Konsumenten weitergegeben.»

«Espresso» liegen allerdings Beispiele vor, bei denen der Preis nicht gesenkt wurde. Der «Espresso»-Hörer hat deshalb den Bürovorrat bereits mit Kägi-Fretli in alter Verpackung aufgestockt. Es gibt aber auch Läden, die die Preise für Kägi-Fret unterdessen gesenkt haben.