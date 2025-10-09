Die ETH-Zürich hat im Auftrag vom Uvek einen Verkehrsbericht erstellt.

Das entsprechende Gutachten zeigt, welche Projekte auf Strasse und Schiene in den nächsten 20 Jahren priorisiert werden sollen.

Auf Basis dieses Gutachtens soll der Bundesrat über eine Erweiterung des Angebots und Kapazitäten im Verkehr entscheiden.

Im November 2024 hat die Schweizer Stimmbevölkerung den nächsten Ausbauschritt für die Nationalstrassen abgelehnt. Gleichzeitig traten beim Angebotskonzept Bahn 2023 Finanzierungs- und Umsetzungsprobleme auf.

Daraufhin beauftragte das Uvek die ETH Zürich, bestehende Projekte zur Kapazitäts- und Angebotserweiterung im Strassen-, Schienen- und Agglomerationsverkehr für die Periode 2025-2045 zu priorisieren. Jetzt liegt ein entsprechendes Gutachten vor.

Legende: Die ETH Zürich hat ein Gutachten zur Priorisierung von Verkehrsprojekten in den nächsten 20 Jahren vorgelegt. Keystone/Alessandro della Valle

Der Zweck dieses Gutachtens ist gemäss einer Mittelung der ETH, dass es Bundesrat, Parlament und weitere Kreise im politischen Prozess als Entscheidungshilfe nutzen können.

Projekte auf Strasse, Schiene und in Agglomeration

Die Verkehrsnachfrage ist laut Mitteilung in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Dies führe zu Kapazitätsengpässen auf den Autobahnen in den Ballungsräumen sowie bei der Bahn auf den Hauptachsen des Fern- und S-Bahnverkehrs.

Für die nächsten Jahrzehnte sei besonders in den Agglomerationen ein weiteres Bevölkerungswachstum zu erwarten, verbunden mit einem entsprechenden Nachfragewachstum. Das Gutachten der ETH Zürich schlägt deshalb 500 Projekte à 112.7 Milliarden Franken Gesamtvolumen vor, die bis 2045 priorisiert werden sollen.

Allerdings müssten mehrere Projekte für Strasse und Schiene, darunter auch Schlüsselvorhaben, auf die Zeit nach 2045 verschoben werden. Eine grosse Pendenz bleibe die Modernisierung der Ost-West-Bahnverbindung.

Hohe Priorität bei Projekten mit mehrfachem Nutzen

Das Gutachten der ETH rät dazu, den Schwerpunkt bei grossen Schlüsselprojekten zu setzen. Dies sind Projekte, die auch einen mehrfachen Nutzen zeigen. Kleinteilige Verbesserungen hingegen würden keinen wesentlichen strukturellen Mehrwert bringen.

Wichtig war, dass wir verkehrsübergreifend denken.

An einer Medienkonferenz in Bern erläutert Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich, das Vorgehen, Kriterien und die wichtigsten Resultate der Priorisierung.

«Wichtig war, dass wir verkehrsübergreifend denken», erklärt Weidmann. Strategische und qualitative Kriterien sollen demnach einen Quervergleich zwischen den Projekten erlauben. «Unsere Aufgabe war es aber nicht, eine Verkehrsstrategie für dieses Jahrhundert zu erarbeiten.» Vielmehr sei es darum gegangen, Projekte zu vergleichen und eben dann zu priorisieren.