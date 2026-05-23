Verkehr am Pfingstwochenende Gotthard-Stau wächst auf 16 Kilometer

Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel wächst am Samstagmorgen rasant.

Waren es kurz nach 5 Uhr morgens noch zehn Kilometer vor dem Nordportal, wuchs die Blechlawine nach 7 Uhr bereits auf 16 Kilometer an.

Zwei Stunden und 40 Minuten mehr Reisezeit müssen die Verkehrsteilnehmenden einrechnen, wie der TCS auf seiner Internetseite mitteilte.

Als alternative Route wurde die A13 via San Bernardino-Tunnel empfohlen, doch auch dort staute sich der Verkehr. In der Gegenrichtung war ebenfalls Geduld gefragt: Vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda betrug der Stau zur selben Zeit drei Kilometer, was einer Wartezeit von rund 20 Minuten entsprach.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen.