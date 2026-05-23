Gotthard-Stau wächst auf rund 20 Kilometer an

Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel wuchs am Samstagmorgen rasant.

Waren es kurz nach 5 Uhr morgens noch zehn Kilometer vor dem Nordportal, war die Blechlawine kurz vor 10 Uhr bereits 20 Kilometer lang.

Nachdem am Mittag die Spitze von 21 Kilometern erreicht wurde, hat sich die Situation am Nachmittag etwas entspannt.

Allerdings spitzt sich die Lage auf der Alternativroute via San Bernardino zu.

Aktuell ist es eine 15 Kilometer lange Autoschlange. Rund zwei Stunden und 30 Minuten mehr Reisezeit müssen die Verkehrsteilnehmenden laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse einrechnen.

Weil es auf der beliebten Alternativroute über die A13 via San-Bernardino-Tunnel auf einer Länge von 17 Kilometern ebenfalls staute, empfahl Viasuisse zwischenzeitlich eine Umfahrung via A9 Simplon oder über den Autoverlad Lötschberg.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Wärmesuchenden müssen sich vor dem Gotthard-Nordportal gedulden. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Die Wärmesuchenden müssen sich vor dem Gotthard-Nordportal gedulden. SRF

Bild 2 von 3. 20 Kilometer Stau – so lange war die Autokolonne bereits um 10 Uhr morgens. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: 20 Kilometer Stau – so lange war die Autokolonne bereits um 10 Uhr morgens. SRF

Bild 3 von 3. In der Vergangenheit war es an Pfingsten schon zu einer 28 Kilometer langen Autoschlange gekommen. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: In der Vergangenheit war es an Pfingsten schon zu einer 28 Kilometer langen Autoschlange gekommen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch am Grenzübergang nach Italien war Geduld gefragt: Vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda betrug der Stau am Morgen drei Kilometer, was einer Wartezeit von rund 20 Minuten entsprach.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen.