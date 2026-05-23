Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel wächst am Samstagmorgen rasant.

Waren es kurz nach 5 Uhr morgens noch zehn Kilometer vor dem Nordportal, wuchs die Blechlawine nach 7 Uhr bereits auf 16 Kilometer an.

Kurz vor 10 Uhr sind es bereits 20 Kilometer.

Drei Stunden und 20 Minuten mehr Reisezeit müssen die Verkehrsteilnehmenden laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse einrechnen. Als alternative Route wurde die A13 via San-Bernardino-Tunnel empfohlen, doch auch dort staute sich der Verkehr.

In der Gegenrichtung war ebenfalls Geduld gefragt: Vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda betrug der Stau am Morgen drei Kilometer, was einer Wartezeit von rund 20 Minuten entsprach.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen.