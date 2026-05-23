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Verkehr am Pfingstwochenende Gotthard-Stau wächst auf über 20 Kilometer an

23.05.2026, 07:45

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  • Der Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel wächst am Samstagmorgen rasant.
  • Waren es kurz nach 5 Uhr morgens noch zehn Kilometer vor dem Nordportal, wuchs die Blechlawine nach 7 Uhr bereits auf 16 Kilometer an.
  • Kurz vor 10 Uhr waren es bereits 20 Kilometer.

Aktuell ist es eine 21 Kilometer lange Autoschlange. Drei Stunden und 30 Minuten mehr Reisezeit müssen die Verkehrsteilnehmenden laut SRF-Verkehrsinformationen von Viasuisse einrechnen. Als alternative Route wurde die A13 via San-Bernardino-Tunnel empfohlen, doch auch dort staute sich der Verkehr.

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  • Bild 1 von 3. Die Wärmesuchenden müssen sich vor dem Gotthard-Nordportal gedulden. Bildquelle: SRF.
    Stau auf Autobahn mit Autos und Lastwagen.
  • Bild 2 von 3. 20 Kilometer Stau – so lange war die Autokolonne bereits um 10 Uhr morgens. Bildquelle: SRF.
    Verkehrsschild mit Warnung vor Gotthard-Tunnel in 20 km Entfernung.
  • Bild 3 von 3. In der Vergangenheit war es an Pfingsten schon zu einer 28 Kilometer langen Autoschlange gekommen. Bildquelle: SRF.
    Stau auf der Autobahn mit umliegenden Bäumen.
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In der Gegenrichtung war ebenfalls Geduld gefragt: Vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda betrug der Stau am Morgen drei Kilometer, was einer Wartezeit von rund 20 Minuten entsprach.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte am Pfingstwochenende ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. An Pfingsten ist es vor dem Gotthard schon zu Staus von 28 Kilometern Länge gekommen.

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