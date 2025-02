Bei aller Kritik an den Logistikbetrieben darf nicht vergessen werden, dass sie im Kanton Solothurn ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind.

Im ganzen Kanton arbeiten gemäss Zahlen der Solothurner Handelskammer mehr als 10'000 Personen in der Branche. In der Region rund um das Autobahnkreuz Härkingen ist sogar jeder vierte Arbeitsplatz in der Logistikbranche.

Gemäss der nationalen Unternehmensstatistik wurde seit 2011 ein Drittel aller neuer Stellen im Kanton Solothurn in der Logistik geschaffen.