Die Zahl der Elterntaxifahrten nimmt nicht nur in Bergdietikon zu, sondern in der ganzen Schweiz. Eine Studie des Verkehrsclubs TCS aus dem Jahr 2019 zeigt, dass in der Deutschschweiz rund sieben Prozent aller Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

In der französischsprachigen Schweiz ist der Anteil mit rund 30 Prozent massiv höher. Gemäss der Studie liegt das auch daran, dass die Schulwege in der Westschweiz tendenziell länger sind.