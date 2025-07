Die Polizei hat den Mann verhaftet, der mutmasslich am Dienstag in Brittnau auf eine Frau eingestochen hatte.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um den Ex-Partner des Opfers.

Er passte am Dienstagabend seiner Ex-Partnerin auf einem Spaziergang ab, und stach auf sie ein.

Die 47-Jährige musste schwer verletzt ins Spital gebracht worden, schreibt die Polizei.

Intensive Ermittlungen hätten die Polizei auf die Spur des 46-Jährigen geführt, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau. Fahnder nahmen den mutmasslichen Täter am Donnerstag in Zürich fest. Mittlerweile wurde der Mann der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm zugeführt, welche eine Strafuntersuchung gegen ihn eingeleitet hatte.

Der 46-Jährige wird dringend verdächtigt, in Brittnau seine Ex-Partnerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Tat geschah am Dienstag kurz vor 19 Uhr auf einem Fussweg in Brittnau. Passanten hätten die stark blutende Frau dort gefunden, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Die Frau kam mit tiefen Schnittverletzungen im Gesicht ins Spital. Gemäss Kantonspolizei Aargau wird sie das Spital aber voraussichtlich demnächst verlassen können.