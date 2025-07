Vor rund zwei Wochen machte ein anderes Beziehungsdelikt in der Schweiz Schlagzeilen. In Egerkingen SO hat am 18. Juni 2025 ein 41-Jähriger mutmasslich seine Ex-Frau und seine Schwiegereltern getötet. Der gemeinsame Sohn sei unverletzt geblieben. Das haben mehrere Medien berichtet. Bestätigt sind diese Personenangaben nicht.

Die Polizei sagt offiziell, dass sich der mutmassliche Täter, der sich der Polizei gestellt hatte, und die drei Opfer gekannt haben. Weitere Informationen gibt sie Stand jetzt nicht bekannt.