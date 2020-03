Wer Zucker importiert, muss einen zoll-ähnlichen Beitrag von 70 Franken pro Tonne entrichten. Dieses Geld wird für die Pflichtlagerhaltung von Zucker im Inland eingesetzt. Wer importierten Zucker in verarbeiteter Form in nicht-EU-Länder wieder exportiert, zum Beispiel in Form von Energy Drinks, erhält diesen Beitrag zurückerstattet. Red Bull verarbeitete vor allem Schweizer Zucker, zahlte diesen Beitrag also nicht. Dennoch forderte Red Bull für den exportierten Zucker Rückerstattungen in der Höhe von einer Million Franken jährlich ein. Bis letztes Jahr. Jetzt hat der Bund diese Praxis als rechtlich nicht zulässig unterbunden.