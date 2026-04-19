Noch bevor die Abstimmung über das EU-Vertragspaket ansteht, formieren sich bereits die Lager – und beide Seiten setzen gezielt auf Frauen.

Das EU-Vertragspaket liegt auf dem Tisch, die Abstimmung ist noch weit entfernt. Doch die Kampagnen laufen bereits an – und beide Seiten haben Frauen als wichtige Zielgruppe erkannt.

Netzwerk «Her Voice» kämpft gegen die Verträge

Im Kampf gegen das Vertragspaket will ein Trio mit dem Netzwerk «Her Voice» gezielt Frauen ansprechen, wie CH Media berichtet. «Wir sind 50 Prozent der Stimmbevölkerung, und die Frauen hört man in der politischen Debatte oft zu wenig – ganz generell und im Besonderen zu diesen neuen EU-Verträgen», sagt Phyllis Scholl, Rechtsanwältin und FDP-Gemeindepräsidentin von Kilchberg. «Wir möchten wachrütteln und salonfähig machen, kritisch zu sein, Zweifel zu äussern und Nein zu sagen.»

«Frauen für die Bilateralen» werben für ein Ja

Ähnlich sieht man dies auf der anderen Seite, wo sich die Plattform «Frauen für die Bilateralen» formiert. Dort engagieren sich Frauen für die Verträge. «Frauen sind anders betroffen als Männer – je nach Branche arbeiten sie und leben sie in enger Zusammenarbeit mit Ausländerinnen und Ausländern und sind auf diese angewiesen», erklärt Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und ehemalige Nationalrätin der Grünen. «Es macht deshalb Sinn, auch im Hinblick auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft Frauen spezifisch anzusprechen.»

Legende: Mit «Her Voice» und «Frauen für die Bilateralen» entstehen zwei Netzwerke, die Frauen als entscheidende Stimmbevölkerung ansprechen wollen. Keystone/Gaetan Bally)

Bei Abstimmungen sei der Faktor Frau allerdings nur in gewissen Themenbereichen entscheidend, ordnet Politologe Lukas Golder von GFS Bern ein. «Es ist zu pauschal zu sagen, dass Frauen eher links stimmen – sie stimmen zum Teil gesellschaftspolitisch etwas progressiver, aber auch zu Umweltfragen sind sie offensiver, staatsinterventionistischer», sagt Golder. «Und bei vielen anderen Fragen, namentlich die Europapolitik, stimmen sie auffallend gleich wie die Männer.»

Mobilisierung von Frauen wird wichtiger

Generell zeige die Erfahrung, dass die Mobilisierung von Frauen durch Frauen wichtiger geworden ist. «In den letzten Jahren gelingt es auffallend oft, spezifisch Frauen anzusprechen und sie zu mobilisieren. Das ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei Kampagnen», so Golder. «Und wir wissen, dass durch die modernen Kampagnenmöglichkeiten spezifische Zielgruppen, auch kleinere Zielgruppen, wichtiger werden – dazu gehören auch Frauen.»

Unabhängig davon dürfte es in der anstehenden Europa-Frage zu einer Jahrhundertabstimmung mit sehr hoher Stimmbeteiligung kommen.