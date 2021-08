Legende: Patrick Mathys, Bundesamt für Gesundheit (BAG) Keystone

40 Prozent der Covid-Patienten in den Spitälern geben ihren Ansteckungsort an. Davon seien 80 Prozent Rückkehrende aus Südosteuropa, sagte Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Taskforce, am Dienstag vor den Medien in Bern.



Das sei ein sehr grosser Anteil, sagte er auf die Frage einer Journalistin nach der angeblichen Überrepräsentation dieser Bevölkerungsgruppe in den Spitälern. Die Sonntagsmedien hatten jüngst über diesen Aspekt ausführlich berichtet.



Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sei schon länger bekannt, dass das Verständnis und die Durchimpfungsrate bei Personen mit anderem Sprachhintergrund relativ tief sei, sagte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG.



Bei der Aufklärung und Information dieser Bevölkerungsgruppen komme den Gemeinden und Kantonen eine wichtige Rolle zu, da sie mit diesen Gemeinschaften enger verbunden seien, betonte Karrer.



Das sei aber nicht ganz einfach, ergänzte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und -ärzte. Einen Flyer zu verteilen reiche da nicht. Man müsse versuchen, Personen anzusprechen, die in diesen Gemeinschaften etwas zu sagen hätten. Hier sei das Engagement der Kantone aber permanent gross.