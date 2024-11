Insgesamt haben 2785 Mitarbeitende aus 17 Unternehmen in der Schweiz an der Studie teilgenommen. Unter allen Befragten gaben 1033 Personen (37 Prozent) an, in den letzten zwölf Monaten nicht krank gewesen zu sein. Von den restlichen 1752 Teilnehmenden gaben 296 an, trotz Krankheit in den letzten zwölf Monaten keinen Präsentismus betrieben zu haben.

«Folglich haben 1456 Teilnehmende in den letzten zwölf Monaten Präsentismus in unterschiedlichem Ausmass betrieben, was einen Anteil von 52 Prozent von allen Teilnehmenden ausmacht», wie die Studienautoren schreiben.