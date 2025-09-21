Die Gugler fielen vor 650 Jahren ins Mittelland ein und haben viel zerstört. Sie haben aber nicht bekommen, was sie wollten.

Vor 650 Jahren fiel eine Söldner-Truppe namens Gugler von Frankreich her ins Schweizer Mittelland ein. Die Krieger und Kämpfer kamen über den Jura und wüteten zwischen Limmat und Neuenburgersee. In dieser Zeit sind zahlreiche Ortschaften von der Landkarte verschwunden. Was alles auf die Rechnung der Gugler geht, ist allerdings umstritten.

Unbeschäftigte Söldner in die Schweiz geführt

Die Söldner aus Frankreich kamen nicht zufällig in die Schweiz. Es war die Zeit des Hundertjährigen Krieges. In diesem Krieg gab es immer wieder Waffenstillstände. Und in jenen ruhigeren Zeiten sollten die Söldner nicht auf die Idee kommen, sich gegen den König aufzulehnen. «So hat der König sie beschäftigt», erklärt Paul Bühler, Theologe und Hobby-Historiker aus Biberist SO, der sich intensiv mit der Gugler-Geschichte befasst hat.

Woher kommt der Name Gugler? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gugler haben nichts mit Google zu tun, sondern mit den Kappen, die die Söldner damals trugen. Wikimedia Commons/Pharos/Metropolitan Museum of Art Gugler kommt aus dem mittelhochdeutschen Wort Gugel. Im 14. Jahrhundert war das eine Art Kappe, eine Kapuze, welche die Gugler unter ihren Helmen trugen. Das Wort steckt wohl auch im berühmten Kuchen, dem Gugel-Hopf, da die Backform an die Gugel erinnert.

Der Französische Graf Ingelram de Coucy (1339-1397) führte die Söldner damals an. Er wollte sich mit ihrer Hilfe gewaltsam das Erbe holen, das seine Mutter nie erhalten hatte.

Seine Mutter Katharina von Habsburg hätte nämlich mehrere Städte wie Aarau, Lenzburg, Bremgarten (heute AG), Sursee und Willisau (heute LU) erben sollen. Sie hat diese aber wegen eines Erbstreits nie erhalten.

Gugler verbreiten Angst und Schrecken

Im Dezember 1375 zogen die «arbeitslosen» Söldner folglich los, um zu holen, was in den Augen Ingelrams der Familie zustand. Dabei raubten sie, plünderten, brandschatzten. Wobei die Ortschaft Lenzburg von den Habsburgern selbst angezündet wurde, damit sie nicht den Guglern in die Hände fiel.

Legende: Der Angriff der Berner auf das Kloster Fraubrunnen im Dezember 1375. Die Gugler haben sich im Kloster verschanzt. Die Illustration stammt aus dem Jahr 1485, aus Diebold Schillings Spiezer Chronik. Wikimedia Commons/Excommunicato/Uni Fribourg

Rund einen Monat dauerte der gewalttätige «Spuk», dann zogen sich die Gugler wieder zurück nach Frankreich. Die Schweizer hatten ihnen in drei Angriffen den Garaus gemacht.

Graf Ingelram verliert

Die entscheidende Niederlage erlitten die Gugler an Weihnachten 1375 durch Entlebucher Truppen bei Buttisholz und in den nächsten Tagen durch Stadtberner bei Fraubrunnen und Seeländer und Freiburger bei Ins. Noch heute erinnert in Fraubrunnen ein Denkmal an jenes Ereignis.

Legende: Das Denkmal in Fraubrunnen BE, links, erinnert an die gefallenen Berner im Kampf gegen die Gugler 1375. Wikimedia Commons/Alfred Weyeneth

Die Gugler waren vertrieben, doch der Schaden war angerichtet. Auf der Suche nach Nahrung und Wärme hatten die Söldner Dörfer ausgeraubt und Bauernhäuser angezündet, erzählt Hobby-Historiker Paul Bühler.

Die verschwundenen Ortschaften

In jener Zeit sind zahlreiche Ortschaften von der Landkarte verschwunden. Im Solothurnischen beispielsweise Kleinstädte wie Altreu und Fridau oder Dörfer wie Waldkirch und Bienken bei Oensingen, Wedelswil und Gutzwil bei Solothurn, Bützingen bei Lüsslingen oder Günnikofen bei Lüterkofen.

Legende: So könnte Altreu um 1300 ausgesehen haben. Das Städtchen mit der Brücke über die Aare (weiss) ist verschwunden, heute ist Altreu ein Dörfchen. zvg/Kantonsarchäologie Solothurn.

Doch haben wirklich die Gugler die Ortschaften ausgelöscht? Paul Bühler gibt zu bedenken: «Es war auch die Zeit, in der die Pest und wirtschaftliche Probleme zum Niedergang von Dörfern geführt haben.». Einige Dörfer könnten schon vor dem Einfall der Gugler aufgegeben worden sein.

Legende: Schloss Lenzburg thront auch heute noch über dem Städtchen. Hierher hatten sich die Habsburger zurückgezogen, als die Gugler im Mittelland wüteten. Keystone/Gaetan Bally

Die Quellenlage 650 Jahre nach dem Überfall ist unklar. Schon nur, wie viele Söldner in die Schweiz einfielen, lässt sich nicht sagen. Waren es 40'000, 20'000 oder weniger?



Auch die Solothurner Kantonsarchäologie ist skeptisch. Sie schreibt über das verschwundene Städtchen Altreu: «Hier lässt sich eine Brandkatastrophe archäologisch nachweisen. Ob der Stadtbrand den Guglern anzulasten ist, bleibt offen.»

Legende: Theologe, Seelsorger und Hobby-Historiker Paul Bühler hat sich intensiv mit den Guglern beschäftigt und hält Vorträge zum 650. Jahrestag des Einfalls. SRF/Marco Jaggi

Gut möglich, dass also nicht alle verschwundenen Dörfer den Guglern zum Opfer gefallen sind. Gewütet haben sie aber gewiss, vor genau 650 Jahren.