In der Budgetdebatte im Nationalrat werden die unterschiedlichen Prioritäten der Parteien sichtbar.

Während die Ratslinke die steigenden Ausgaben für die Armee kritisiert, warnen die Bürgerlichen vor einer Aufweichung der Schuldenbremse.

SP-Fraktionssprecherin Sarah Wyss (BS) machte in der allgemeinen Debatte zum Budget die vom Parlament beschlossenen Mehrausgaben für die Armee für die schwierige Haushaltslage des Bundes verantwortlich. Es handle sich um eine «einseitige Ad-hoc-Erhöhung».

Erst nach diesem Beschluss habe der Bundesrat eine Querschnittkürzung über alle Bereiche mit Ausnahme der Armee vorgenommen. Daraufhin habe die Finanzkommission des Nationalrats bemerkt, dass eine solche Kürzung wehtue – und diese für die Landwirtschaft rückgängig gemacht, um stattdessen bei Flüchtlingen und bei der Regionalpolitik zu sparen: «Das ist nicht unsere Finanzpolitik!», sagte Wyss.

«Wir müssen uns schämen»

Ähnlich äusserten sich die Grünen: Das Instrument der Schuldenbremse müsste überdacht werden, sagte Felix Wettstein (SO). Im internationalen Vergleich habe die Schweiz eine extrem tiefe Verschuldung.

Die Nationalratskommission habe die Vorlage des Bundesrats sogar noch verschlechtert, kritisierte Wettstein. «Aufrüsten der Armee, Zufüttern der Landwirtschaft, Kürzen bei der Sozialhilfe: Was ist das für ein Signal? Was ist das für ein Land? Ich finde, wir müssen uns schämen.»

00:52 Video Felix Wettstein (Grüne/SO): «Was sind wir für ein Land? Ich schäme mich dafür.» Aus News-Clip vom 07.12.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

SVP-Fraktionssprecher Lars Guggisberg warf den anderen Parteien dagegen eine «hemmungslose und verantwortungslose» Ausgabenpolitik vor.

«Wir befinden uns finanzpolitisch im Dauerregen», sagte der Berner Nationalrat. Bei sozialer Wohlfahrt und Entwicklungspolitik habe das Parlament mit immer grösserer Kelle angerichtet. Dagegen seien Landwirtschaft und Landesverteidigung vernachlässigt worden.

00:43 Video Lars Guggisberg (SVP/BE): «Wir befinden uns finanzpolitisch im Dauerrregen» Aus News-Clip vom 07.12.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Guggisberg forderte, auf Experimente zur Umgehung der Schuldenbremse zu verzichten. Auch FDP-Fraktionssprecher Alex Farinelli sagte, für seine Partei sei die Schuldenbremse nicht verhandelbar.

Die Schweizer Finanzpolitik müsse zu einer «gewissen Normalität» zurückkehren, sagte Farinelli. Die letzten Jahre mit hohen ausserordentlichen Ausgaben hätten die verfassungsrechtlichen Limiten in der Finanzpolitik vergessen lassen. So könne es nicht weitergehen.

Landwirtschaft: definitiv keine Kürzungen bei Direktzahlungen Box aufklappen Box zuklappen Das Parlament will für Direktzahlungen im kommenden Jahr gleich viel Geld zur Verfügung stellen wie 2023. Das bedeutet Mehrausgaben von 54.8 Millionen Franken gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats. Der Nationalrat schliesst sich dem Ständerat an.

Der Ständerat hatte am Dienstag dafür votiert, die Ausgaben für die Landwirtschaft, den Regionalverkehr und die Regionalpolitik gegenüber dem Vorschlag des Bundesrats erheblich aufzustocken. So resultierte ein strukturelles Defizit von gut 66 Millionen Franken – was die Schuldenbremse eigentlich nicht zulässt.

Kritik am Ständerat

Was die Entscheide der kleinen Kammer angeht, wurden in der Debatte unterschiedliche Haltungen sichtbar. Der Ständerat werde oft als chambre de réflexion bezeichnet, bemerkte Peter Schilliger (FDP/LU): «Die chambre ist geblieben, die réflexion vermisse ich jedoch.»

Etwas andere Akzente setzte die Mitte. «Während Corona war Klotzen angesagt, es gab eine Nonchalance», sagte Markus Ritter (SG) namens der Mitte-Fraktion. Philipp Matthias Bregy (VS) verteidigte jedoch als zweiter Fraktionssprecher die Entscheide der kleinen Kammer.

GLP will klare Prioritäten Box aufklappen Box zuklappen GLP-Fraktionssprecher Martin Bäumle (ZH) forderte klare Prioritäten in der Finanzpolitik. Dabei gehe es primär nicht um Kürzungen, sondern darum, das Ausgabenwachstum stärker zu dämpfen. Zugleich unterstrich der Zürcher Nationalrat, die Bundesfinanzen seien derzeit noch im Lot. Als Bereiche, in denen in Zukunft Investitionen nötig sein würden, nannte Bäumle unter anderem die Bewältigung des Klimawandels, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Wiederaufbau der Ukraine.

Bregy sprach von Korrekturen des Ständerats. Man werde, schaue man die Vorlage des Bundesrats an, den Eindruck nicht los, dass bei Landwirtschaft, Regionalverkehr und Regionalpolitik leichthin gekürzt oder auf Erhöhungen verzichtet werden solle. Dies alles seien jedoch Themen, die für den Zusammenhalt des Landes wichtig seien.