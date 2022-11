Die Ablehnung des Auslieferungsgesuchs durch Frankreich hänge mit einem «Missverständnis» zusammen, fügte Aubert hinzu. Die Frage sei missverstanden worden, da lediglich von einem möglichen Antrag auf Ausweitung auf weitere Klagen die Rede gewesen sei. Der Vater der Zwillinge war am Tag nach der angeblichen Entführung zusammen mit zwei Komplizen und seinen beiden siebenjährigen Kindern von der französischen Polizei in der Region Landes festgenommen worden.

Das dennoch gestellte Auslieferungsgesuch entsprach laut dem zuständigen Berufungsgericht in Pau nicht dem Spezialitätsprinzip. Dieses besagt, dass die ausgelieferte Person nur für jene vor der Auslieferung begangenen strafbaren Handlungen verfolgt, in Haft gehalten oder an einen Drittstaat weitergeliefert werden kann, wofür die Auslieferung bewilligt wurde.

Nach Ansicht des Anwalts des Vaters wollte die Staatsanwaltschaft das Verfahren indes über die Bestimmungen des internationalen Haftbefehls hinaus ausweiten. Gegen den Vater liegen in der Schweiz mehrere Strafanzeigen wegen Morddrohungen seitens seiner Ex-Partnerin und Mutter der Kinder vor.