Bereits 2019 erhoben mehrere junge Frauen in der SRF-Sendung «Rundschau» schwere Vorwürfe gegen das Oberhaupt der tamilischen Freikirche in Bern. Die Staatsanwaltschaft entschied nach rund zwei Jahren, den Fall in Bezug auf die Missbrauchsvorwürfe nicht weiterzuverfolgen. Es lagen keine Anzeigen vor.

Anders als 2019 haben nun mehrere Frauen Anzeige erstattet. Die Berner Staatsanwaltschaft bestätigt, dass gegen den Pastor eine Untersuchung eröffnet wurde.

Der Pastor bestreitet die Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.