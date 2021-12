Zur Frage nach einer Entschädigung von Schweizer Kundinnen und Kunden:



«Die AMAG Import AG ist Importeurin verschiedener Marken des Volkswagenkonzerns für die Schweiz und Liechtenstein. In dieser Funktion kauft sie die Fahrzeuge vom Hersteller und verkauft sie weiter an ihre Händler in der Schweiz und in Liechtenstein. Die Frage, ob und wie Kunden in anderen Ländern von der Volkswagen AG oder Drittparteien entschädigt werden, kann AMAG nicht beantworten. Mit der kostenlosen Nachbesserung erfüllen die Fahrzeuge die geforderten Grenzwerte ohne Mehrverbrauch oder Minderwert der Fahrzeuge. Die ursprünglichen Produktmängel sind somit behoben.»



Zur Frage bezüglich Kulanz gegenüber Geschädigten um damit Prozesse zu verhindern, wie das der Genfer Anwalt Jacques Roulet in einem Brief an Amag anmahnt:

«Das Genfer Urteil beruht (…) im Wesentlichen auf einem Gutachten zu einem einzelnen Fahrzeug. Das Gutachten wirft verschiedene Fragen auf, weshalb die AMAG das Urteil von der nächsten Instanz überprüfen lässt. Das Urteil ist darum nicht rechtskräftig. Bei dieser Gelegenheit möchten wir zudem festhalten, dass die AMAG Import AG alle in der Schweiz befindlichen Fahrzeuge, die von der Dieselthematik betroffen waren, umgerüstet hat. Die Schweiz war das Land, das diese Umrüstungen am schnellsten vorgenommen hat.»



Zur Frage nach der Verantwortung

«Die AMAG übernimmt gerne Verantwortung für Fehler, die sie begangen hat. Die Rolle der AMAG Import AG ist wie bereits erwähnt der Import von Fahrzeugen des Volkswagen Konzern und der Weiterverkauf dieser Fahrzeuge an das Handelsnetz. Die AMAG Import AG hat alle in der Schweiz befindlichen Fahrzeuge, die von der Dieselthematik betroffen waren, umgerüstet.»