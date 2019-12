Mehr aus dieser Rubrik

Die Waadtländer Regierung ergreift dringende Massnahmen, um weitere Überfälle auf Geldtransporter vorzubeugen.

Per sofort soll die Beförderung nur noch in schwer gepanzerten Fahrzeugen zwischen 5 und 22 Uhr erfolgen.

Und der Maximalwert pro Fahrt wird auf 10 Millionen Franken beschränkt.

Zudem sollen Fahrzeuge künftig mit einer Vorrichtung zur automatischen Zerstörung von Vermögenswerten ausgestattet werden und es sollen immer mindestens zwei Personen den Transport begleiten, einschliesslich des Fahrers.

Nach dem erneuten Überfall von letzter Woche in Daillens (VD) war erwartet worden, dass die Waadtländer Kantonsregierung Massnahmen ergreift. Diese treten nun per sofort in Kraft, wie die Waadtländer Regierung mitteilte.

Beschlossen worden sind die Massnahmen nach Diskussionen mit der Waadtländer Kantonspolizei und dem Verband der Schweizerischen Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU). Die Transportunternehmen seien konsultiert worden und unterstützten diese ebenfalls.

«Diese Massnahmen sind präventiv und abschreckend und zielen darauf ab, den Kanton Waadt für potenzielle Täter weniger attraktiv zu machen», schreiben die Waadtländer Regierung.