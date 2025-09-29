Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Gegen die ehemalige Waadtländer Finanzdirektorin Valérie Dittli ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Dies meldete der Kanton Waadt.

Der Schritt wurde erwartet.

Dittli betont, sie wolle die Justiz bei der Klärung der Vorwürfe unterstützen.

Der Vorwurf gegen die Mitte-Politikerin: Dittli soll als damalige Finanzministerin angeordnet haben, Steuerrechnungen für vermögende Personen annullieren zu wollen.

Dittli reagiert kooperativ

Valérie Dittli bestreit die Vorwürfe, begrüsst aber gemäss einer Mitteilung der Waadtländer Staatskanzlei eine Strafuntersuchung. So könne sie Transparenz schaffen. Sie versichere, der Justiz «ihre volle Unterstützung» zu geben.

Legende: Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt will gegen Valérie Dittli eine Strafuntersuchung einleiten. Keystone/CYRIL ZINGARO

Im letzten März hatte die Waadtländer Regierung Dittli das Finanzdepartement und damit die Verantwortung über die Steuerverwaltung entzogen.