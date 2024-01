Monika Bandi Tanner leitet seit 2012 die Forschungsstelle Tourismus im Zentrum für Regionalentwicklung an der Universität Bern. Zuvor studierte sie an der Universität Bern und im norwegischen Bergen Volkswirtschaft, Psychologie und Betriebswirtschaft. Die 41-Jährige lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Kallnach im Berner Seeland.