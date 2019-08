Während die Bergkantone mehr Subventionen fordern, findet zum Beispiel der Wirtschafts-Think-Tank Avenir Suisse: «Ja nicht». Auch die politischen Positionen gehen auseinander. Für die SP sind Bergbahnen und Skilifte «Service public». Sie sollen deshalb von der öffentlichen Hand unterstützt und kontrolliert werden.

Bürgerliche Parteien hingegen appellieren eher an den wirtschaftlichen Unternehmergeist der Tourismusdirektoren. Diese sollen Strategien entwickeln, wie Touristen das ganze Jahr in die Berge gelockt werden können. Und die Grünen wollen Unterstützungsmassnahmen des Bundes an Vorgaben knüpfen, die das Klima schützen.